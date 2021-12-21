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В Израиле зафиксирован первый случай смерти пациента с "омикроном"

Умерший мужчина был привит от ковида, но с момента получения второй дозы вакцины прошло более шести месяцев.

21 декабря, 17:54
<p>Фото © ТАСС / AP / Maya Alleruzzo</p>

Фото © ТАСС / AP / Maya Alleruzzo

В Израиле 20 декабря зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого диагностировали омикрон-штамм коронавируса. Инфицированный скончался в больнице города Беэр-Шева, сообщает государственное израильское радио Kan.

65-летний пациент страдал фоновыми заболеваниями. При этом мужчина был привит от ковида, но с момента получения второй дозы вакцины прошло более шести месяцев. В связи с первым летальным исходом от "омикрона" премьер-министр Нафтали Бенет проводит в здании Министерства обороны в Тель-Авиве заседание правительственной комиссии по противодействию коронавирусу, первое в этом месяце. Члены кабмина обсуждают дальнейшие шаги по предупреждению распространения нового штамма в стране.

Попова сообщила о выписке первых пациентов со штаммом "омикрон" в России

Попова сообщила о выписке первых пациентов со штаммом "омикрон" в России

Напомним, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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