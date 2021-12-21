В Израиле зафиксирован первый случай смерти пациента с "омикроном"

65-летний пациент страдал фоновыми заболеваниями. При этом мужчина был привит от ковида, но с момента получения второй дозы вакцины прошло более шести месяцев. В связи с первым летальным исходом от "омикрона" премьер-министр Нафтали Бенет проводит в здании Министерства обороны в Тель-Авиве заседание правительственной комиссии по противодействию коронавирусу, первое в этом месяце. Члены кабмина обсуждают дальнейшие шаги по предупреждению распространения нового штамма в стране.