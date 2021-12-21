Шойгу показал Путину новые образцы военной техники
Глава государства ознакомился с тактическим терминалом командира разведки и новейшими парашютными системами десантирования.
Путин и Шойгу посетили тематическую выставку новой военной техники в Москве. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Минобороны России ознакомился с новыми образцами российской военной техники и средств управления войсковыми подразделениями. Выставка прошла в Национальном центре управления обороной РФ в Москве.
Министр обороны Сергей Шойгу лично продемонстрировал Путину военную экспозицию. Глава государства осмотрел тактический терминал командира разведывательной роты, а также новейшие парашютные системы десантирования.
"Вот это последнее — то, что у нас встало на вооружение сейчас. Десантирует на большое расстояние", — пояснил глава Минобороны РФ.
Также президенту показали лёгкое специальное транспортное средство ЛСТС-1943 для десантных групп, разработанное для ВВС и морской пехоты. Оно уже было задействовано в 2021 году в ходе российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021".
Ранее на выставке АСИ Путину показали прибор, помогающий восстановиться после ковида. Кроме того, был продемонстрирован проект, направленный на совершенствование системы ранней диагностики рака, а также приложение для сокращения ДТП на дорогах.
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