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Шойгу показал Путину новые образцы военной техники

Глава государства ознакомился с тактическим терминалом командира разведки и новейшими парашютными системами десантирования.

21 декабря, 18:21

Путин и Шойгу посетили тематическую выставку новой военной техники в Москве. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Минобороны России ознакомился с новыми образцами российской военной техники и средств управления войсковыми подразделениями. Выставка прошла в Национальном центре управления обороной РФ в Москве.

Министр обороны Сергей Шойгу лично продемонстрировал Путину военную экспозицию. Глава государства осмотрел тактический терминал командира разведывательной роты, а также новейшие парашютные системы десантирования.

"Вот это последнее то, что у нас встало на вооружение сейчас. Десантирует на большое расстояние", — пояснил глава Минобороны РФ.

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Также президенту показали лёгкое специальное транспортное средство ЛСТС-1943 для десантных групп, разработанное для ВВС и морской пехоты. Оно уже было задействовано в 2021 году в ходе российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021".

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Ранее на выставке АСИ Путину показали прибор, помогающий восстановиться после ковида. Кроме того, был продемонстрирован проект, направленный на совершенствование системы ранней диагностики рака, а также приложение для сокращения ДТП на дорогах.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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