Шойгу показал Путину новые образцы военной техники

Путин и Шойгу посетили тематическую выставку новой военной техники в Москве. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Минобороны России ознакомился с новыми образцами российской военной техники и средств управления войсковыми подразделениями. Выставка прошла в Национальном центре управления обороной РФ в Москве.

Министр обороны Сергей Шойгу лично продемонстрировал Путину военную экспозицию. Глава государства осмотрел тактический терминал командира разведывательной роты, а также новейшие парашютные системы десантирования.

"Вот это последнее — то, что у нас встало на вооружение сейчас. Десантирует на большое расстояние", — пояснил глава Минобороны РФ.



Также президенту показали лёгкое специальное транспортное средство ЛСТС-1943 для десантных групп, разработанное для ВВС и морской пехоты. Оно уже было задействовано в 2021 году в ходе российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021".