В Абхазии протесты у здания парламента переросли в столкновения с силовиками © Telegram / "Апсныпресс"

В центре Сухума в Абхазии проходит несанкционированный митинг оппозиции, местные силовики применили дымовые шашки для разгона митингующих, которые пытались прорваться к зданию парламента и спровоцировали столкновения.

О пострадавших пока не сообщается, однако слышна стрельба. Оппозиция собралась днём в центре города из-за недовольства "провальной работой" властей по защите населения от ковида, энергетического кризиса, а также политических преследований. Протестующие направили к президенту Аслану Бжании в качестве делегата лидера партии ФНЕА Аслана Барцыца, требуя переговоров. По итогам встречи член партии сообщил, что Бжания отказался выходить к протестующим.