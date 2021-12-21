В Абхазии протесты у здания парламента переросли в столкновения с силовиками
О пострадавших пока не сообщается, однако на месте событий слышна стрельба.
© Telegram / "Апсныпресс"
В Абхазии протесты у здания парламента переросли в столкновения с силовиками © Telegram / "Апсныпресс"
В центре Сухума в Абхазии проходит несанкционированный митинг оппозиции, местные силовики применили дымовые шашки для разгона митингующих, которые пытались прорваться к зданию парламента и спровоцировали столкновения.
О пострадавших пока не сообщается, однако слышна стрельба. Оппозиция собралась днём в центре города из-за недовольства "провальной работой" властей по защите населения от ковида, энергетического кризиса, а также политических преследований. Протестующие направили к президенту Аслану Бжании в качестве делегата лидера партии ФНЕА Аслана Барцыца, требуя переговоров. По итогам встречи член партии сообщил, что Бжания отказался выходить к протестующим.
"Мы получили такой ответ: "Я вас услышал. Я уже в своих обращениях, во вчерашнем обращении, свою позицию высказал и мне нет необходимости идти на митинг", — сказал Барцыц.
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