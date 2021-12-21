Зеленский порассуждал о последствиях предъявления Порошенко обвинения в госизмене
Лидер Незалежной отметил, что в данном вопросе должны разбираться суд и правоохранительные органы.
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / VALENTYN OGIRENKO / POOL
Предъявление обвинения бывшему президенту Украины Петру Порошенко в госизмене не скажется на внутренней ситуации в стране, заявил нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский, трансляцию вёл телеканал "Украина 24".
"Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы, и он является одной из этих финансовых групп", — сказал украинский лидер.
Лидер Незалежной также отметил, что в данном вопросе должны разбираться суд и правоохранительные органы.
Напомним, вчера стало известно, что Порошенко предъявлено обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, политик заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. По его мнению, украинский лидер перешёл "красные линии", когда обвинил его в госизмене и финансировании терроризма.
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