Пациенты обвинили московского хирурга в вымогательстве денег за "успешные" операции

Московского хирурга обвинили в вымогательстве © SHOT

В Москве хирурга подозревают в том, что он требовал с пациентов деньги за благополучный исход операции. При этом Гуфрон Шамсиев наживался на операциях, которые должны проводиться абсолютно бесплатно, сообщает SHOT.

Один из пациентов отказался платить в карман доктору и обратился в полицию. По словам Олега Григорьева, 14 декабря он лёг в московскую больницу им. Бакулева на плановую операцию по замене сердечного клапана, проведение которой оплачивалось государством.

Перед операцией хирург Гуфрон Шамсиев якобы предложил Григорьеву перевести ему на счёт 50 тысяч рублей якобы за качественный импортный имплантат. Мужчина отказался и выписался из клиники. Позже его жена позвонила доктору, который продолжил настаивать на деньгах, но согласился сделать скидку в 50%, запись их разговора есть в распоряжении SHOT.

Сейчас делом занимаются правоохранители. Уже известно, что Григорьев был не единственным пациентом, у кого хирург вымогал деньги. В самой клинике инициировали служебную проверку и заявили о недопустимости подобных ситуаций.