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Арестован москвич, жестоко убивший жену и тёщу на глазах у 10-летней дочки

Ранее злоумышленнику было предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц.

21 декабря, 17:15
<p>Место убийства © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/498" target="_blank" rel="noopener noreferrer">moscowproc</a></p>

Место убийства © t.me / moscowproc

Нагатинский районный суд столицы заключил под стражу жителя Москвы Игоря Бар-Гнара, который жестоко расправился с женой и тёщей в квартире на Каширском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, то есть до 19 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Жестоко убившему жену и тёщу москвичу предъявили обвинение

Жестоко убившему жену и тёщу москвичу предъявили обвинение

Ранее сегодня злоумышленнику было предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц. По версии следствия, 19 декабря в квартире на Каширском шоссе между обвиняемым, его женой и тёщей произошёл конфликт. В итоге мужчина жестоко расправился с женщинами на глазах у 10-летней дочки. Прокуратура показала видео из квартиры, где произошло кровавое убийство. Как отмечалось, злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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