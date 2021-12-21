Арестован москвич, жестоко убивший жену и тёщу на глазах у 10-летней дочки

Нагатинский районный суд столицы заключил под стражу жителя Москвы Игоря Бар-Гнара , который жестоко расправился с женой и тёщей в квартире на Каширском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, то есть до 19 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Ранее сегодня злоумышленнику было предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц. По версии следствия, 19 декабря в квартире на Каширском шоссе между обвиняемым, его женой и тёщей произошёл конфликт. В итоге мужчина жестоко расправился с женщинами на глазах у 10-летней дочки. Прокуратура показала видео из квартиры, где произошло кровавое убийство. Как отмечалось, злоумышленника удалось задержать по горячим следам.