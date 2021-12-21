КС Украины признал конституционным закон о запрете российских фильмов
Речь идёт о лентах и телепередачах, где есть лица, считающиеся угрозой национальной безопасности.
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Большая палата Конституционного суда Украины признала конституционным запрет к показу в стране российских фильмов и программ. Высшая инстанция проанализировала норму после обращения 47 депутатов Верховной рады.
"Не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесённое в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, обнародованный на веб-сайте центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сферах культуры и искусств", — говорится в решении КС Украины.
А ранее Госкино Украины запретило фильм, в котором одну из главных ролей сыграл лидер Незалежной Владимир Зеленский. Речь идёт о комедии "Ржевский против Наполеона", где нынешний президент сыграл роль французского императора.
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