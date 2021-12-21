НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

КС Украины признал конституционным закон о запрете российских фильмов

Речь идёт о лентах и телепередачах, где есть лица, считающиеся угрозой национальной безопасности.

21 декабря, 17:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Большая палата Конституционного суда Украины признала конституционным запрет к показу в стране российских фильмов и программ. Высшая инстанция проанализировала норму после обращения 47 депутатов Верховной рады.

"Не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесённое в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, обнародованный на веб-сайте центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сферах культуры и искусств", — говорится в решении КС Украины.

Около половины жителей Украины назвали ошибкой запрет российских телеканалов и фильмов

Около половины жителей Украины назвали ошибкой запрет российских телеканалов и фильмов

А ранее Госкино Украины запретило фильм, в котором одну из главных ролей сыграл лидер Незалежной Владимир Зеленский. Речь идёт о комедии "Ржевский против Наполеона", где нынешний президент сыграл роль французского императора.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1