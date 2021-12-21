КС Украины признал конституционным закон о запрете российских фильмов

Большая палата Конституционного суда Украины признала конституционным запрет к показу в стране российских фильмов и программ. Высшая инстанция проанализировала норму после обращения 47 депутатов Верховной рады.

"Не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесённое в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, обнародованный на веб-сайте центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сферах культуры и искусств", — говорится в решении КС Украины.