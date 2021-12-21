Пятеро российских военных попали под лавину в Южной Осетии

Пять военнослужащих Южного военного округа, охраняющие Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали, попали под снежную лавину в Южной Осетии. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО попали под лавину", — уточнил он.