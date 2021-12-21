Пятеро российских военных попали под лавину в Южной Осетии
Троим из них удалось выбраться из снежного плена, им оказали помощь, двоих ищут.
Фото © Pixabay
Пять военнослужащих Южного военного округа, охраняющие Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали, попали под снежную лавину в Южной Осетии. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО попали под лавину", — уточнил он.
По его словам, троим из них удалось выбраться из снежного плена, им была оказана первая медицинская помощь, их состояние оценивается как состояние лёгкой степени тяжести. Ещё двоих военнослужащих ищут. На месте работают спасатели.
Ранее Лайф писал, что очевидцы сняли сход мощной лавины в Кабардино-Балкарии, которая "поглотила" двух человек.
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