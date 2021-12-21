Леонид Рошаль сообщил об итогах съезда ОНФ
Он отметил, что большая когорта людей была отдана в Думу и государству и теперь необходимо выстроить систему так, чтобы не пропал их опыт и с ними была достаточная связь.
Леонид Рошаль. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль рассказал Лайфу об итогах съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"Мы сегодня говорим просто: "Если не мы, то кто?" Нам народ должен верить! Иногда мы, наши региональные отделения — последняя надежда", — заявил он.
Сопредседатель центрального штаба Народного фронта отметил, что ОНФ отдал большую когорту своих людей в Думу, а также государству, и теперь необходимо выстроить систему так, чтобы не пропал их опыт и с ними была достаточная связь. Кроме того, Рошаль напомнил, что скоро Новый год, и поздравил с праздником и победой над коронавирусом. Он призвал улыбаться, но не забывать о защите и носить маску. Доктор также поделился, что привился от ковида уже три раза и при необходимости готов сделать прививку вновь.
"Будьте здоровы! Огромное всем спасибо, что мы вместе. Мы на правильном пути!" — заключил он.
Ранее сообщалось, что съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ) утвердил новый состав своего центрального штаба. Руководителем назначен Михаил Кузнецов, которого переизбрали на новый срок. Соответствующее решение было принято на съезде ОНФ, где также определили направления развития движения на ближайшие три года.
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