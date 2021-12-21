Леонид Рошаль сообщил об итогах съезда ОНФ

"Мы сегодня говорим просто: "Если не мы, то кто?" Нам народ должен верить! Иногда мы, наши региональные отделения — последняя надежда", — заявил он.

Сопредседатель центрального штаба Народного фронта отметил, что ОНФ отдал большую когорту своих людей в Думу, а также государству, и теперь необходимо выстроить систему так, чтобы не пропал их опыт и с ними была достаточная связь. Кроме того, Рошаль напомнил, что скоро Новый год, и поздравил с праздником и победой над коронавирусом. Он призвал улыбаться, но не забывать о защите и носить маску. Доктор также поделился, что привился от ковида уже три раза и при необходимости готов сделать прививку вновь.