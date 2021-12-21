Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой объяснил нападение на завкафедрой
При этом пресс-служба факультета сообщила, что потасовка произошла из-за плохой оценки девочки на экзамене.
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой напал на завкафедрой. Кадр из видео © Instagram / newsmsk_mo
Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова, девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой заявил, что напал на завкафедрой из-за нарушения процедуры экзамена, о которой родители якобы договаривались заранее.
"Экзамен у ребёнка проводился в несогласованной форме, был поставлен без уведомления родителей. В итоге ребёнок, который шёл на экзамен, чтобы сдавать его устно, абсолютно подготовленный, получил от преподавателя незаконное требование, что он не может сдать экзамен в устной части. Если он не будет писать письменно первый вопрос без выбора, его просто не допустят до сдачи второй части, устного экзамена", — рассказал Евгений Тепляков "Рен-ТВ".
По его словам, ребёнка более часа "пытали" члены комиссии. Тепляков заявил, что написал жалобу.
Напомним, в Сети распространилось видео, на котором отец Алисы Тепляковой напал на завкафедрой в здании факультета психологии МГУ. Пресс-служба факультета сообщила, что это произошло из-за плохой оценки девочки на экзамене. Комиссия ожидала юную студентку, чтобы сообщить ей результат, но отец вундеркинда уже успел учинить потасовку. Сотрудникам вуза даже пришлось вызвать полицию и вывести преподавателей.
Комментариев: 0