Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой объяснил нападение на завкафедрой

"Экзамен у ребёнка проводился в несогласованной форме, был поставлен без уведомления родителей. В итоге ребёнок, который шёл на экзамен, чтобы сдавать его устно, абсолютно подготовленный, получил от преподавателя незаконное требование, что он не может сдать экзамен в устной части. Если он не будет писать письменно первый вопрос без выбора, его просто не допустят до сдачи второй части, устного экзамена", — рассказал Евгений Тепляков "Рен-ТВ".