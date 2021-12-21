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Турчак назвал законы, инициированные "Единой Россией" в первую сессию VIII созыва Госдумы

По его словам, основой партийной работы стала реализация народной программы партии.

21 декабря, 17:31
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал главные законы, принятие которых инициировали единороссы в ходе первой сессии VIII созыва Госдумы. Он отметил, что фракция, в частности, добилась увеличения расходов бюджета в следующем году на 46 миллиардов рублей.

"Главной задачей думской фракции партии было финансовое обеспечение всех инициатив документа в федеральном бюджете, а также социальных обязательств перед жителями страны", — говорится в сообщении партии.

Для этого ЕР инициировала ряд законов. В первую очередь это принятие социально-ориентированного бюджета и 12 поправок к нему на здравоохранение, региональное развитие и социальную политику с увеличением финансирования на эти направления на 107 млрд рублей.

По словам Турчака, регионы получили 20 миллиардов рублей на строительство и ремонт региональных дорог. Часть средств направлена на строительство дороги из Уфы — трассу М5 и реконструкцию автодороги Костино – Камбарка в Удмуртии. Ещё одним достижением стало выполнение поручений главы государства Владимира Путина. Так, принят закон, освобождающий семьи с двумя детьми от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости, независимо от того, сколько лет жильё являлось собственностью. Турчак также указал на закон о неприкосновенности соцвыплат.

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"Сегодня во втором чтении принят законопроект "Единой России" о защите соцвыплат от списаний за долги. Причём как по банковским кредитам, так и в рамках исполнительного производства. Теперь выплаты беременным, малоимущим, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, будут неприкосновенны", пояснил Турчак.

Кроме того, предстоит повышение уровня МРОТ: с 1 января 2022 года выплата составит 13 890 рублей в месяц. А в третьем чтении Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за неуплату алиментов, сообщил представитель "Единой России".

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Ранее Турчак сообщил, что "Единая Россия" заняла жёсткую позицию по снятию законопроекта о QR-кодах на транспорте. Совет Госдумы прежде снял с рассмотрения этот документ, его принятие отложено на неопределённый срок.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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