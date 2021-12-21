Американский обозреватель Ларсон рассказал о "супертанке", от которого отказалась Россия

По словам эксперта, новая бронемашина подверглась критике со стороны военного руководства за более сложную конструкцию и ограниченную теоретическую высоту орудия.

Военный обозреватель Калеб Ларсон заявил, что во время Великой Отечественной войны СССР разработал "супертанк" Т-44, который по характеристикам превосходил знаменитый Т-34 в первоначальном виде. Однако в полной мере он так и не смог заменить уже имевшиеся на вооружении бронемашины. Об этом бывший офицер армии США рассказал в статье для портала 19FortyFive.

Как отмечается, среди отличий Т-44 стало поперечное размещение двигателя, что одновременно усложнило конструкцию и сэкономило внутреннее пространство. Благодаря новшествам на новый танк можно было установить пушку калибра 85 и даже 122 миллиметра вместо 76,2-миллиметровой на Т-34. Также бронемашина стала компактнее предыдущего варианта — база оказалась короче, а башня была смещена ближе к центру.

Однако, как подчёркивает Ларсон, новый танк подвергся критике со стороны военного руководства за более сложную конструкцию и ограниченную теоретическую высоту орудия. Обозреватель считает, что Т-44 не заменил Т-34, поскольку последний был уже в серии, а подготовка экипажей к новому образцу требовала переобучения и допресурсов, что было непозволительно в условиях войны. При этом другой причиной он назвал отсутствие сведений о преимуществах модели после модернизации Т-34 и установки 85-миллиметровой пушки.