Путин обсудил с членами Совбеза госполитику в области авиации

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого поднял вопрос развития авиаотрасли.

"Обсудим с вами сегодня проект основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года", — сказал глава государства в начале встречи.