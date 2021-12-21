Путин обсудил с членами Совбеза госполитику в области авиации
В совещании приняли участие Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Николай Патрушев, Сергей Шойгу, Александр Бортников и другие постоянные члены СБ.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого поднял вопрос развития авиаотрасли.
"Обсудим с вами сегодня проект основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года", — сказал глава государства в начале встречи.
В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Ранее сегодня Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. В ходе встречи Путин заявил об опасности развёртывания систем ПРО США на Украине. По словам президента, в таком случае подлётное время ракет до Москвы сократится до семи-десяти минут. Он также рассказал, что российские войска более чем на 71% оснащены современным вооружением, а в стратегических ядерных силах его доля составляет уже 89%.
Комментариев: 0