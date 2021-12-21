Виновник массового ДТП в Москве заявил, что у него были галлюцинации. Видео © МВД Москвы

Виновник массового ДТП, которое произошло этим утром на ТТК в Москве, заявил полиции, что он порядка десяти лет принимает психотропные препараты, а в момент аварии у него якобы начались галлюцинации. Кадры с допроса мужчины опубликовала пресс-служба столичного управления МВД.

Сначала водитель попытался напугать снимавшего его сотрудника полиции. Выразительный жест с резким криком он сопроводил несколькими ругательными словами. Сразу после ДТП появилась информация, что водитель находился под воздействием наркотических веществ. На камеру виновник ДТП признался, что он почти десять лет принимает сильнодействующий препарат галоперидол. У мужчины состоялся весьма странный диалог с правоохранителями. У него спросили: "Вы осознаёте то, что вы сегодня совершили аварию?", на что тот ответил: "Нет".

"Нет? Вы протаранили много машин. Вы знаете об этом?" — спросил следом сотрудник правоохранительных органов.

"Естественно, но аварию я не совершал", — ответил водитель.

Мужчина также заявил, что ему кажется, что у него были галлюцинации. За свой поступок, как добавил автовладелец, он готов ответить перед теми, "кто понимает". Для него самого стало удивлением, что после "простого ДТП" к его персоне приковано столько внимания.