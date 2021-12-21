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Глава офиса Зеленского Ермак рассказал о передаче партнёрам предложений по Донбассу

Он также напомнил, что власти США приняли решение включиться в процесс урегулирования ситуации.

21 декабря, 18:55
<p>Андрей Ермак © ТАСС / Zuma</p>

Андрей Ермак © ТАСС / Zuma

Власти Украины подготовили и передали своим партнёрам комплексные инициативы — 10 шагов, реализация которых поможет разблокировать мирный процесс в Донбассе. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он проинформировал украинских послов о ходе переговоров в рамках минского процесса и в "нормандском формате" о прекращении военного конфликта и урегулировании ситуации в Донбассе. Как отметил глава офиса Зеленского, в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Киев пытается разными путями сдвинуть этот процесс.

"В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ (Трёхсторонней контактной группы) ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнёрам комплексные инициативы — 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс", — указано в сообщении пресс-службы.

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Кроме того, Ермак напомнил, что власти США приняли решение включиться в процесс урегулирования ситуации в Донбассе. Также глава офиса украинского лидера заметил, что активную позицию по этому вопросу сейчас занимает президент Франции Эмманюэль Макрон и руководство Евросоюза, в частности глава Евросовета Шарль Мишель.

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Ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с РФ в любом формате, в том числе тет-а-тет. Также глава государства не исключил, что к участию в переговорах можно привлечь и посредников.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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