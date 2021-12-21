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Блогер Иван Золо испугался, что из-за шутки о "бомбах" ему могут запретить снимать тиктоки

Парень признался, что с подобными пранками он сталкивается уже не первый раз и это любимая забава его хейтеров.

21 декабря, 19:08
<p>© Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32829" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT </a></p>

© Telegram / SHOT

Тиктокер пожаловался, что из-за шутки с "минированием" метро мать запретит ему снимать тиктоки. Видео © Telegram/SHOT

Блогер Иван Золочевский, от имени которого неизвестные сообщили о "минировании" метро Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, признался, что из-за подобных шуток родители могут навсегда запретить ему продвигать его тикток. По словам парня, из-за чьих-то шуток он находится под постоянным контролем со стороны родных.

"Злоумышленники меня подставляют. Маме звонит полиция или кто-то там и говорят, что где-то заминировали школу, но на самом деле я этого не делал, я нахожусь дома вообще. А вчера в Ленинграде это произошло, хотя меня вообще нет там. Из-за этого я не могу выходить из дома. Меня приглашают сделать разные коллаборации, совместные видео, а я не могу. Я под контролем", — признался он в беседе с SHOT.

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По словам блогера, один из таких розыгрышей привёл к потере доступа к странице в "Инстаграме". Иван говорит, что с ним связался какой-то менеджер и попросил о сотрудничестве. Для этого парню надо было от всех отписаться. Но в итоге его аккаунт был заморожен, теперь войти на свою страницу у него не получается.

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Ранее сообщалось, что неизвестный "заминировал" метро в двух городах от имени тиктокера Ивана Золо. Сам блогер с аудиторией 1,8 миллиона подписчиков заявил правоохранителям, что его в очередной раз взломали и сообщение отправлял не он.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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