Блогер Иван Золо испугался, что из-за шутки о "бомбах" ему могут запретить снимать тиктоки

Тиктокер пожаловался, что из-за шутки с "минированием" метро мать запретит ему снимать тиктоки. Видео © Telegram/SHOT

Блогер Иван Золочевский, от имени которого неизвестные сообщили о "минировании" метро Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, признался, что из-за подобных шуток родители могут навсегда запретить ему продвигать его тикток. По словам парня, из-за чьих-то шуток он находится под постоянным контролем со стороны родных.

"Злоумышленники меня подставляют. Маме звонит полиция или кто-то там и говорят, что где-то заминировали школу, но на самом деле я этого не делал, я нахожусь дома вообще. А вчера в Ленинграде это произошло, хотя меня вообще нет там. Из-за этого я не могу выходить из дома. Меня приглашают сделать разные коллаборации, совместные видео, а я не могу. Я под контролем", — признался он в беседе с SHOT.

По словам блогера, один из таких розыгрышей привёл к потере доступа к странице в "Инстаграме". Иван говорит, что с ним связался какой-то менеджер и попросил о сотрудничестве. Для этого парню надо было от всех отписаться. Но в итоге его аккаунт был заморожен, теперь войти на свою страницу у него не получается.