Двое попавших под лавину в Южной Осетии российских военных погибли
Кроме того, двое военнослужащих находятся в больнице, а ещё одного ищут.
Фото © Pixabay
В результате схода лавины в Южной Осетии погибли двое российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минздраве республики. Один из военных умер по пути в больницу.
"Скончался [второй военный], не довезли до больницы", — цитирует ТАСС представителя Минздрава.
Кроме того, двое военных находятся в больнице, а ещё одного ищут. В операции по поиску задействованы 20 человек и две единицы спецтехники из ЮВО и сил МЧС Южной Осетии.
Напомним, ранее начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев сообщил, что пятеро российских военных попали под лавину в Южной Осетии. Они охраняли Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.
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