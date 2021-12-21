Двое попавших под лавину в Южной Осетии российских военных погибли

В результате схода лавины в Южной Осетии погибли двое российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минздраве республики. Один из военных умер по пути в больницу.

"Скончался [второй военный], не довезли до больницы", — цитирует ТАСС представителя Минздрава.

Кроме того, двое военных находятся в больнице, а ещё одного ищут. В операции по поиску задействованы 20 человек и две единицы спецтехники из ЮВО и сил МЧС Южной Осетии.