НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Двое попавших под лавину в Южной Осетии российских военных погибли

Кроме того, двое военнослужащих находятся в больнице, а ещё одного ищут.

21 декабря, 18:59

Фото © Pixabay

В результате схода лавины в Южной Осетии погибли двое российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минздраве республики. Один из военных умер по пути в больницу.

"Скончался [второй военный], не довезли до больницы", — цитирует ТАСС представителя Минздрава.

Очевидцы сняли сход мощной лавины в Кабардино-Балкарии, которая "поглотила" двух человек

Очевидцы сняли сход мощной лавины в Кабардино-Балкарии, которая "поглотила" двух человек

Кроме того, двое военных находятся в больнице, а ещё одного ищут. В операции по поиску задействованы 20 человек и две единицы спецтехники из ЮВО и сил МЧС Южной Осетии.

Напомним, ранее начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев сообщил, что пятеро российских военных попали под лавину в Южной Осетии. Они охраняли Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1