Крупный пожар в гипермаркете "Лента" в Томске полностью ликвидировали

Напомним, крупный пожар вспыхнул в гипермаркете "Лента" в Томске сегодня днём. Из здания эвакуировали более сотни человек. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара, который устроил сотрудник гипермаркета Александр Шнайдер. Изначально он заявил, что устроил поджог, потому что ему "надоело работать", позже обвинил "голоса в голове", а затем озвучил новую версию и заявил, что его из себя вывели придирки начальницы. При этом, по словам источника Лайфа, Шнайдер работал в гипермаркете всего две недели. Также известно, что он состоял на учёте в психиатрической клинике, но не появлялся там в течение двух лет.