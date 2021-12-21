НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Крупный пожар в гипермаркете "Лента" в Томске полностью ликвидировали

Возгорание удалось потушить около 22:00 по московскому времени, спустя семь часов после начала.

21 декабря, 19:48

Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске © LIFE

В Томске пожарные спустя семь часов смогли полностью потушить крупное возгорание в гипермаркете "Лента". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Спаливший "Ленту" сотрудник озвучил новую версию поджога и обвинил во всём начальницу

Спаливший "Ленту" сотрудник озвучил новую версию поджога и обвинил во всём начальницу

"В 21:57 мск — полная ликвидация пожара", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, крупный пожар вспыхнул в гипермаркете "Лента" в Томске сегодня днём. Из здания эвакуировали более сотни человек. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара, который устроил сотрудник гипермаркета Александр Шнайдер. Изначально он заявил, что устроил поджог, потому что ему "надоело работать", позже обвинил "голоса в голове", а затем озвучил новую версию и заявил, что его из себя вывели придирки начальницы. При этом, по словам источника Лайфа, Шнайдер работал в гипермаркете всего две недели. Также известно, что он состоял на учёте в психиатрической клинике, но не появлялся там в течение двух лет.

Томский поджигатель "Ленты" заявил на допросе, что устроил пожар из-за "голосов в голове"

Томский поджигатель "Ленты" заявил на допросе, что устроил пожар из-за "голосов в голове"

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1