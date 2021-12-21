Крупный пожар в гипермаркете "Лента" в Томске полностью ликвидировали
Возгорание удалось потушить около 22:00 по московскому времени, спустя семь часов после начала.
Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске © LIFE
В Томске пожарные спустя семь часов смогли полностью потушить крупное возгорание в гипермаркете "Лента". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В 21:57 мск — полная ликвидация пожара", — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Напомним, крупный пожар вспыхнул в гипермаркете "Лента" в Томске сегодня днём. Из здания эвакуировали более сотни человек. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара, который устроил сотрудник гипермаркета Александр Шнайдер. Изначально он заявил, что устроил поджог, потому что ему "надоело работать", позже обвинил "голоса в голове", а затем озвучил новую версию и заявил, что его из себя вывели придирки начальницы. При этом, по словам источника Лайфа, Шнайдер работал в гипермаркете всего две недели. Также известно, что он состоял на учёте в психиатрической клинике, но не появлялся там в течение двух лет.
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