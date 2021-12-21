"Получаю письма": Президент Украины Зеленский признался, что переписывается с Саакашвили
Лидер Незалежной рассказал, что договорился о том, чтобы к арестованному политику пустили его мать.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Ираклий Геденидзе / ТАСС / EPA / POOL / EDUARDO MUNOZ
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переписывается с арестованным экс-лидером Грузии Михаилом Саакашвили, который сейчас проходит лечение в больнице.
"Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили", — цитирует Зеленского агентство УНИАН.
Украинский лидер добавил, что договорился, чтобы к Саакашвили пустили его мать. Также Зеленский хотел бы, чтобы политика осмотрели врачи из Незалежной.
"Я звонил, просил об этом (чтобы к Саакашвили пустили мать. — Прим. Лайфа). Скажу честно. И они нам не отказали. Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс. С этим пока задержка", — уточнил глава Украины.
Ранее консилиум врачей диагностировал у Саакашвили ПТСР и выступил против его перевода в тюрьму. По словам невролога Тенгиза Цуладзе, лечение расстройства должно происходить в среде, которая не напоминает человеку о тех обстоятельствах, в которых он получил стресс.
Как уже сообщал Лайф, в ноябре Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори. В последнее время указывалось, что политик, голодавший в течение 50 дней, испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам юриста экс-президента, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". Также утверждалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота. Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога.
Напомним, бывший лидер Грузии утром 1 октября заявил, что прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Заседания суда несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили, однако в конце ноября его наконец-то доставили на разбирательство.
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