Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переписывается с арестованным экс-лидером Грузии Михаилом Саакашвили, который сейчас проходит лечение в больнице.

"Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили", — цитирует Зеленского агентство УНИАН.

Украинский лидер добавил, что договорился, чтобы к Саакашвили пустили его мать. Также Зеленский хотел бы, чтобы политика осмотрели врачи из Незалежной.

"Я звонил, просил об этом (чтобы к Саакашвили пустили мать. — Прим. Лайфа). Скажу честно. И они нам не отказали. Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс. С этим пока задержка", — уточнил глава Украины.