"Хочется идти в ногу со временем": В Челябинске общество "Знание" учит пенсионеров пользоваться Instagram и TikTok
Занятия проходят бесплатно. Единственное условие — возраст в паспорте, желающие посетить курсы должны быть старше 55 лет.
В Челябинске общество "Знание" учит пенсионеров пользоваться Instagram и TikTok © LIFE
В Челябинске общество "Знание" учит пенсионеров пользоваться Instagram и TikTok. Видео © LIFE
Российское общество "Знание" в Челябинске учит пенсионеров пользоваться Интернетом. В частности, пожилым людям рассказывают, как делать посты в "Инстаграме" и проводить прямые эфиры в "Тиктоке".
Кроме соцсетей пришедшим на курсы пенсионерам объясняют, как пользоваться сайтом "Госуслуги", как оплачивать налоги в онлайн-режиме и даже как заказывать доставку из аптек и супермаркетов.
"Хочется идти в ногу со временем. Я активный пользователь ленты "Инстаграм" и подписана на многих фотографов, мастеров как нашего края, так и российских, международных... Обществу "Знание" я безмерно благодарна, потому что толчок дали, заинтересовали", — рассказала Лайфу пенсионерка Любовь Христоверова.
Преподаватель Челябинской региональной просветительской общественной организации "Общество "Знание" Евгений Сычёв отметил, что пенсионерам нередко трудно запомнить новые слова, связанные с Интернетом. В качестве примера он привёл "хештег", "аккаунт", "логин". Сычёв добавил, что в специальных брошюрах есть словари, которые помогают пожилым людям разобраться с новыми для них словами.
Самый популярный запрос среди бабушек и дедушек — уроки по видеосъёмкам и монтажу роликов. Занятия проходят бесплатно. Единственное условие — возраст в паспорте, желающие посетить курсы должны быть старше 55 лет.
Ранее кардиохирург Лео Бокерия назвал премию "Знание" важной для развития науки.
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Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.
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