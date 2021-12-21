В Челябинске общество "Знание" учит пенсионеров пользоваться Instagram и TikTok. Видео © LIFE

Российское общество "Знание" в Челябинске учит пенсионеров пользоваться Интернетом. В частности, пожилым людям рассказывают, как делать посты в "Инстаграме" и проводить прямые эфиры в "Тиктоке".

Кроме соцсетей пришедшим на курсы пенсионерам объясняют, как пользоваться сайтом "Госуслуги", как оплачивать налоги в онлайн-режиме и даже как заказывать доставку из аптек и супермаркетов.

"Хочется идти в ногу со временем. Я активный пользователь ленты "Инстаграм" и подписана на многих фотографов, мастеров как нашего края, так и российских, международных... Обществу "Знание" я безмерно благодарна, потому что толчок дали, заинтересовали", — рассказала Лайфу пенсионерка Любовь Христоверова.

Преподаватель Челябинской региональной просветительской общественной организации "Общество "Знание" Евгений Сычёв отметил, что пенсионерам нередко трудно запомнить новые слова, связанные с Интернетом. В качестве примера он привёл "хештег", "аккаунт", "логин". Сычёв добавил, что в специальных брошюрах есть словари, которые помогают пожилым людям разобраться с новыми для них словами.

Самый популярный запрос среди бабушек и дедушек — уроки по видеосъёмкам и монтажу роликов. Занятия проходят бесплатно. Единственное условие — возраст в паспорте, желающие посетить курсы должны быть старше 55 лет.

Ранее кардиохирург Лео Бокерия назвал премию "Знание" важной для развития науки.