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Глава Минобороны Болгарии Янев не считает нужным размещать в стране новые силы НАТО

По мнению министра, это "может привести к нежелательному росту напряжённости в регионе".

21 декабря, 20:54

Фото © Pixabay

Глава Министерства обороны Болгарии Стефан Янев не видит необходимости в размещении дополнительных сил НАТО на территории страны. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Янева, НАТО планирует различные способы ответа на "рост российского военного потенциала и активности на восточном фланге", например дополнительное укрепление войск в Болгарии и Румынии. Министр отметил, что пока идёт обсуждение вопроса и решение ещё не принято. Янев считает, что подобные планы "могут привести к нежелательному росту напряжённости в регионе".

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"Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как прямую угрозу Североатлантическому альянсу и соответствующей зоне безопасности. В этом смысле я не считаю, что есть необходимые обстоятельства, которые могут оправдать решение, связанное с размещением дополнительных войск на нашей территории", — подчеркнул министр.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что главком НАТО в Европе Тод Уолтерс предложил расширить присутствие в Болгарии и Румынии. По данным издания, он выступил с такой инициативой во время секретной видеоконференции с участием представителей государств – партнёров по альянсу.

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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