Поступок мужчины: Кто и за что избил в Москве олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв пытался остановить уличных дебоширов и был жестоко избит. Он находится в больнице. Нападавших уже нашли и допрашивают. 21 декабря, 18:42 Спортсмены Дмитрий Соловьёв и Анна Сидорова. Фото © Instagram / dmitry_solovyev

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Предварительно, у него сотрясение мозга и ушибы. Его избивали несколько минут за то, что он попытался остановить нетрезвых хулиганов, которые приставали к девушкам, в том числе и к спутнице спортсмена — двукратной чемпионке Европы по кёрлингу Анне Сидоровой. Она пригласила Дмитрия отпраздновать вместе 30 лет Федерации кёрлинга России. После официального мероприятия они поехали с двумя её подругами в караоке.

Как всё произошло, видно на кадрах с камер наблюдения. Трое парней возле караоке-клуба Semenov в Вересковом переулке дымили айкосами. Модно одетые, нетрезвые, дерзкие. Они, скорее всего, тоже были посетителями этого недешёвого заведения, двое без курток. У них словно чешутся кулаки. Пихают друг друга, один молотит кулаками по колонне. Из караоке выходят две девушки и необдуманно просят у них зажигалку. Парни в ответ "подкатили. Это вышло грубо и неуклюже. Они толкают вперёд своего же, тот едва не падает и не сбивает девчонок. Из клуба появляются и оказываются в гуще событий Дмитрий Соловьёв с Анной Сидоровой, они задержались, потому что оплачивали счёт. Через несколько секунд фигурист ткнул в грудь самому навязчивому из непрошенных "кавалеров". Он пытался призвать его к порядку. Тут же Соловьёва начинают бить. Его валят на асфальт и пинают ногами. Он поднимается и получает по лицу. От очередного удара олимпийский чемпион отлетает и ударяется головой о дверь клуба. Сидорова вызвала полицию. До приезда наряда Соловьёва бьют. Один из "дерзких" парней с самого начала пытался оттащить своих товарищей, но не получалось.

— Братишка, он — олимпийский чемпион, он за нас выступал. Он за нас, — пытался он остановить приятелей. Они его не слушают. Самый агрессивный и самого низкого роста не унимается, обращаясь к Соловьёву. — Кто я такой, ты сказал, кто я такой?! Ты мужик или нет! — и снова уже в третий или четвёртый раз бьёт кулаками фигуриста в лицо.

Спортсмен, несмотря на превосходство своих противников, не струсил, защищал девушек до последнего. Подоспевший патруль задержал всех и отправил разбираться в отделение. Прямо оттуда Соловьёва увезли на скорой.

Елена Болотова, пиар-менеджер Дмитрия Соловьёва, прокомментировала Лайфу его состояние: — Из того, что мы знаем, — травма головы, и дальше уже после обследования врачи должны сказать более точно.

Дмитрий Соловьёв и Анна Сидорова в том самом караоке за несколько минут до драки

По предварительной информации, до сих пор задержаны лишь двое: 18-летние Владислав Смирнов и Владислав Яковцев. Ещё одного свидетеля инцидента отпустили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Не исключено, что статья будет жёсткой. Если ранее МВД по дракам обычно возбуждало уголовные дела по статье 213 УК "Хулиганство", то в последнее время с подачи главы Следственного комитета Александра Бастрыкина жестокие избиения граждан стали квалифицировать по статьям 30 УК и 105 УК, которые совместно звучат как покушение на убийство с соответствующим наказанием. Такие категории дел расследует СК.

Авторы Егор Пережогин