Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 декабря 2021, 14:04

Российский гонщик Шварцман стал тест-пилотом команды "Феррари"

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В этом году он занял второе место в гонках "Формулы-2", выступая за команду Prema Racing.

Российский автогонщик Роберт Шварцман стал тест-пилотом команды "Формулы-1" "Феррари", сообщает официальный сайт "конюшни".

Стоит отметить, что он уже выступал за "Феррари" на тестах, которые проходили в Абу-Даби. В новом сезоне Шварцман будет работать на симуляторе, который был завершён прошлым летом. Вместе с ним будут работать два эксперта — Антонио Фуоко и Давиде Ригон.

Российский пилот "Формулы-2" Шварцман попал на подиум на этапе в Сочи
Российский пилот "Формулы-2" Шварцман попал на подиум на этапе в Сочи

Кроме того, "конюшня" объявила, что резервными пилотами в новом сезоне будут итальянец Антонио Джовинацци и партнёр Никиты Мазепина по "Хаасу" Мик Шумахер.

BannerImage
Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • Формула-1
  • Роберт Шварцман
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar