Российский гонщик Шварцман стал тест-пилотом команды "Феррари"

Стоит отметить, что он уже выступал за "Феррари" на тестах, которые проходили в Абу-Даби. В новом сезоне Шварцман будет работать на симуляторе, который был завершён прошлым летом. Вместе с ним будут работать два эксперта — Антонио Фуоко и Давиде Ригон.