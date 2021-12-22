Российский гонщик Шварцман стал тест-пилотом команды "Феррари"

В этом году он занял второе место в гонках "Формулы-2", выступая за команду Prema Racing.

Стоит отметить, что он уже выступал за "Феррари" на тестах, которые проходили в Абу-Даби. В новом сезоне Шварцман будет работать на симуляторе, который был завершён прошлым летом. Вместе с ним будут работать два эксперта — Антонио Фуоко и Давиде Ригон.