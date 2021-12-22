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Российский гонщик Шварцман стал тест-пилотом команды "Феррари"

В этом году он занял второе место в гонках "Формулы-2", выступая за команду Prema Racing.

22 декабря, 11:04
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российский автогонщик Роберт Шварцман стал тест-пилотом команды "Формулы-1" "Феррари", сообщает официальный сайт "конюшни".

Стоит отметить, что он уже выступал за "Феррари" на тестах, которые проходили в Абу-Даби. В новом сезоне Шварцман будет работать на симуляторе, который был завершён прошлым летом. Вместе с ним будут работать два эксперта — Антонио Фуоко и Давиде Ригон.

Российский пилот "Формулы-2" Шварцман попал на подиум на этапе в Сочи

Российский пилот "Формулы-2" Шварцман попал на подиум на этапе в Сочи

Кроме того, "конюшня" объявила, что резервными пилотами в новом сезоне будут итальянец Антонио Джовинацци и партнёр Никиты Мазепина по "Хаасу" Мик Шумахер.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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