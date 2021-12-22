Российский гонщик Шварцман стал тест-пилотом команды "Феррари"
В этом году он занял второе место в гонках "Формулы-2", выступая за команду Prema Racing.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российский автогонщик Роберт Шварцман стал тест-пилотом команды "Формулы-1" "Феррари", сообщает официальный сайт "конюшни".
Стоит отметить, что он уже выступал за "Феррари" на тестах, которые проходили в Абу-Даби. В новом сезоне Шварцман будет работать на симуляторе, который был завершён прошлым летом. Вместе с ним будут работать два эксперта — Антонио Фуоко и Давиде Ригон.
Кроме того, "конюшня" объявила, что резервными пилотами в новом сезоне будут итальянец Антонио Джовинацци и партнёр Никиты Мазепина по "Хаасу" Мик Шумахер.
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