Клубы РПЛ проголосовали за перенос 22-го тура в интересах сборной России

Так, запланированные на 18–20 марта встречи будут проведены 3–5 мая. Добавим, что речь идёт об играх ЦСКА — "Рубин", "Динамо" — "Ростов", "Ахмат" — "Локомотив", "Сочи" — "Крылья Советов", "Нижний Новгород" — "Спартак", "Уфа" — "Краснодар", "Урал" — "Химки" и "Зенит" — "Арсенал".

Добавим, что на такой шаг РПЛ пошла в интересах сборной России по футболу, у которой будет больше времени на подготовку к стыковому матчу ЧМ-2022 против Польши, который состоится 24 марта.