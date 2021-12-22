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Клубы РПЛ проголосовали за перенос 22-го тура в интересах сборной России

Встречи должны были состояться 18–20 марта, а уже 24 марта свой стыковой матч проведёт национальная команда.

22 декабря, 10:24
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Клубы РПЛ в ходе общего собрания лиги проголосовали за перенос матчей 22-го тура чемпионата России в интересах сборной страны.

Так, запланированные на 18–20 марта встречи будут проведены 3–5 мая. Добавим, что речь идёт об играх ЦСКА — "Рубин", "Динамо" — "Ростов", "Ахмат" — "Локомотив", "Сочи" — "Крылья Советов", "Нижний Новгород" — "Спартак", "Уфа" — "Краснодар", "Урал" — "Химки" и "Зенит" — "Арсенал".

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Добавим, что на такой шаг РПЛ пошла в интересах сборной России по футболу, у которой будет больше времени на подготовку к стыковому матчу ЧМ-2022 против Польши, который состоится 24 марта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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