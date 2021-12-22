"Динамо" продлило контракт с нападающим Грулёвым
В текущем сезоне он забил шесть мячей, что является одним из лучших показателей в команде.
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Московское "Динамо" продлило контракт с нападающим Вячеславом Грулёвым, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2024/25. Добавим, что Грулёв является воспитанником академии бело-голубых, а всего за клуб он провёл 72 матча, в которых забил 13 мячей.
В текущем сезоне он поразил ворота соперников шесть раз и по этому показателю является одним из лучших игроков команды.
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