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"Динамо" продлило контракт с нападающим Грулёвым

В текущем сезоне он забил шесть мячей, что является одним из лучших показателей в команде.

22 декабря, 09:31

Фото © ФК "Динамо" Москва

Московское "Динамо" продлило контракт с нападающим Вячеславом Грулёвым, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2024/25. Добавим, что Грулёв является воспитанником академии бело-голубых, а всего за клуб он провёл 72 матча, в которых забил 13 мячей.

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В текущем сезоне он поразил ворота соперников шесть раз и по этому показателю является одним из лучших игроков команды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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