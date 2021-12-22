"Есть тренерская этика": Тутберидзе объяснила, почему не стала бы приглашать к себе Туктамышеву
По её словам, когда-то она была удивлена, почему спортсменка не прыгает четверные, хотя может их делать.
Фото © ТАСС / Геодакян Артем, Шарифулин Валерий
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью Первому каналу рассказала, почему не стала бы звать работать в свою группу Елизавету Туктамышеву.
"Когда-то — это было очень давно — я недоумевала, почему она не прыгает четверные. Видела, что они там есть. Я бы не пригласила её (в свою группу). Не потому, что она мне не интересна, а просто потому, что есть тренерская этика", — заметила Тутберидзе.
Добавим, что 25-летняя Туктамышева является воспитанницей Алексея Мишина.
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