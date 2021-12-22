"Когда-то — это было очень давно — я недоумевала, почему она не прыгает четверные. Видела, что они там есть. Я бы не пригласила её (в свою группу). Не потому, что она мне не интересна, а просто потому, что есть тренерская этика", — заметила Тутберидзе.