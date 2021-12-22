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"Есть тренерская этика": Тутберидзе объяснила, почему не стала бы приглашать к себе Туктамышеву

По её словам, когда-то она была удивлена, почему спортсменка не прыгает четверные, хотя может их делать.

22 декабря, 08:37
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артем, Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артем, Шарифулин Валерий

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью Первому каналу рассказала, почему не стала бы звать работать в свою группу Елизавету Туктамышеву.

"Когда-то — это было очень давно — я недоумевала, почему она не прыгает четверные. Видела, что они там есть. Я бы не пригласила её (в свою группу). Не потому, что она мне не интересна, а просто потому, что есть тренерская этика", — заметила Тутберидзе.

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Добавим, что 25-летняя Туктамышева является воспитанницей Алексея Мишина.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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