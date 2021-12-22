Двукратная чемпионка Европы и вице-чемпионка мира по кёрлингу Анна Сидорова рассказала последние новости о состоянии здоровья своего возлюбленного — олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, которого ранее избили в Москве. Слова спортсменки приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

"Когда мы приехали в больницу, дальше приёмного отделения меня не пустили, и первую информацию я узнавала по горячей линии. Изначально его состояние оценили как средней тяжести. Позже врачи провели дополнительные исследования — у Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение — есть гематома мозга. И пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить. Неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше", — цитирует Сидорову ОКР в своём телеграм-канале.

По словам спортсменки, фигуристу также назначена очередная КТ головного мозга, врачи ставят ему капельницы, делают уколы. Сидорова отметила, что увидеться с Соловьёвым ей не удалось. Она добавила, что когда Дмитрий чувствует в себе силы, то сам выходит на связь. Согласно предварительному прогнозу медиков, фигурист пробудет в больнице минимум десять дней. Сидорова также подчеркнула, что с ними уже общались следователи: Соловьёва опрашивали в больнице под запись, а её — дома, устно. Правоохранители также предупредили, что вызовут в Главное управление для дачи показаний.

"Честно говоря, страшно становится даже на улицу выходить. Мы никого не трогали, ничего не делали. Я просто поражаюсь, как Дима продолжал сохранять спокойствие даже в тот момент, когда его неоднократно задирали, били. Он понимал, что так вопросы не решаются в цивилизованном мире. Страшно и очень неприятно, что это коснулось нас. Да, история уже получила большой резонанс. Но я считаю, что мы поступили правильно, не став замалчивать её и написав заявление. Другие люди должны увидеть на этом примере, что так себя вести нельзя и такого быть не должно", — заявила спортсменка.