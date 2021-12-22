Олимпийский чемпион Соловьёв и другие спортсмены, которые стали жертвами нападений Звёзды (и не только) российского спорта, нередко становятся пострадавшими и вынуждены делить карьеру на "до" и "после". 21 декабря, 21:40 Футболист Роман Широков, фигурист Дмитрий Соловьёв, боец Расул Мирзаев. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук, Валерий Шарифулин, Артём Коротаев

Вечером 21 декабря российское инфополе буквально шокировала новость об избиении в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Странная и дикая история произошла возле столичного ресторана, где фигурист был вместе со своей девушкой, кёрлингисткой Анной Сидоровой, на 30-летии Федерации кёрлинга России.

— После мероприятия девушки из заведения вышли чуть раньше, а Дима рассчитывался. И, когда он вышел, на улице стояли уже эти ребята. Я знаю, что Дима заступился за Аню. Начали провоцировать, приставать к девушкам. В результате Дима был один, а ребят было трое. Аня вызвала полицию, и всех доставили в полицию. Задержали. Скорую вызвали в отделение полиции. Его (Дмитрия. — Прим. Лайфа) отвезли в Боткинскую больницу. Ждём результатов обследования, — отметила в беседе с Лайфом директор фигуриста Елена Болотова.

Лайф решил вспомнить и других наших спортсменов, которые становились жертвами избиения в самых разных ситуациях. Как на спортивных аренах, так и за их пределами.

Хоккеист Кевин Антипов и актёр Александр Паль

Хоккеист Кевин Антипов и актёр Александр Паль. Фото © Facebook / Kevin Antipov, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Достаточно громкая история произошла в апреле этого года. Тогда бывший хоккеист ЦСКА Кевин Антипов возвращался со дня рождения отца. В какой-то момент он вызвал такси и ждал его приезда, но подъехала другая машина. Из бордового авто выскочили трое неизвестных, в одном из которых спортсмен узнал актёра Александра Паля.

Антипов провёл шесть дней в больнице, а сам Паль тогда объяснял нападение тем, что хоккеист, будучи пьяным, справлял нужду, за что и услышал в свой адрес замечание. В ответ на это хоккеист начал ругаться. В итоге завязалась драка. Благо обошлось без фатальных последствий.

Боец ММА Расул Мирзаев

Чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзаев. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

31 декабря 2016 года неизвестные ворвались в квартиру скандального бойца ММА Расула Мирзаева в Москве, избили его и выстрелили после этого в лицо. Той истории предшествовал вечер в ночном клубе, где Мирзаев заступился за своего коллегу Артёма Лобова, который повздорил с отдыхавшими в клубе мужчинами из-за возможного боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Что интересно, дверь в квартиру Мирзаева открыла девушка, которая в этот вечер была там вместе с ним и его двумя друзьями. Позже боец рассказывал Лайфу все детали этого происшествия. Добавим, что за несколько лет до этого сам Мирзаев был фигурантом уголовного дела. Тогда он возле ночного клуба ударил 19-летнего Ивана Агафонова, который через некоторое время умер.

Футболист Роман Широков и судья Никита Данченков

Футболист Роман Широков и судья Никита Данченков. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук, Станислав Красильников

Впрочем, достаётся порой не только спортсменам, но и арбитрам. Во время матча любительских команд на Никиту Данченкова набросился известный полузащитник, экс-игрок сборной России Роман Широков. Причём сделал он это прямо на поле. Что любопытно, матч снимался, а потому остаться незамеченным эпизод попросту не мог. Перед нападением Широков кричал: "Ушатаю так, что забудешь, как тебя зовут".

В итоге скандальный футболист сумел избежать участи Александра Кокорина и Павла Мамаева и отделался не самым суровым приговором: ему назначили обязательные общественные работы на срок 100 часов, а также обязали выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей Никите Данченкову.

Сам футболист признавался, что был на эмоциях в тот злополучный момент, и приносил арбитру свои извинения. Впрочем, тот их не счёл искренними. Но после приговора суда скандальная история завершилась.

Футболист Денис Терентьев

Футболист Денис Терентьев. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В отличие от предыдущих, эта история была не столь громкой, да и вряд ли так же свежа сейчас в памяти. Произошла она в ноябре 2017 года, когда защитник Денис Терентьев ещё был футболистом "Зенита". Инцидент случился во дворе одного из местных ЖК, где на игрока напали двое неизвестных.

Причиной конфликта стало парковочное место во дворе дома. Сам Терентьев на какое-то время потерял память и не помнил подробностей произошедшего. Впрочем, позже он говорил, что с ним "всё нормально". В результате у футболиста был диагностирован перелом носа.

Биатлонист Дмитрий Сисигин

Биатлонист Дмитрий Сисигин. Фото © Соцсети

Красноярский биатлонист Дмитрий Сисигин не был звездой спорта, однако история с его убийством повергла в шок всю страну. В сентябре 2019 года на него напали его приятели — сын местного депутата Андрей Шилов и его друг Сергей Шмелёв. Поводом для этого стала ссора в одном из чатов.

Сначала они накинулись на него на лестничной клетке, а после продолжили свои зверства в квартире. Ужаса добавляет тот факт, что всё происходившее сын депутата снимал на видео, в котором не стеснялся смеяться и показывать всем язык. В итоге спортсмен оказался в коме, а через 22 дня скончался.

Суд приговорил Шилова и Шмёлева к 14,5 года колонии строгого режима, а также штрафу в размере пяти с половиной миллионов рублей.

Авторы Шамиль Гаджиев