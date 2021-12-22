Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила сделку между Польшей и США, по которой Варшава купила 300 американских подержанных бронеавтомобилей. Дипломат иронично назвала технику новинками секонд-хенда.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что республика приобрела три сотни бывших в употреблении бронеавтомобилей типа MRAP.

"Министр обороны Польши Мариуш Блащак на позапрошлой неделе поделился в "Твиттере" польскими достижениями в военно-технической сфере: Варшава оптом купила у американцев 300 бэушных БТР "Кугуар". Пан Блащак сообщил, что новинки секонд-хенда "... укрепят потенциал подразделений, размещённых в восточной Польше". Достойной армии — достойную технику", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Представитель МИД отметила, что Блащак оформил свой "новогодний виш-лист" ещё осенью, в самый разгар миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Захарова добавила, что тогда же, по словам сбежавшего из Польши солдата Эмиля Чечко, "бравые солдаты Войска Польского устраивали в ситуации с несчастными мигрантами самую жесть".

"Тогда пану Блащаку, видимо, показалось мало "ручной силы", и он с восторгом рассказывал о том, как в скором времени у Польши появятся подержанные американские бронемашины, знакомые полякам ещё по службе в Афганистане", — отметила дипломат.