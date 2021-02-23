Жизнь на 30 тысяч в месяц: как Широков путешествует, содержит поместье и автопарк на обычную зарплату россиянина

Во время судебного процесса по делу экс-футболиста "Зенита" и сборной России Романа Широкова стало известно, что официально он беден. По крайней мере, в суд предоставили справку о его ежемесячной зарплате в размере 30 тысяч рублей. Этого едва хватит, чтобы прокормить жену, двоих детей, четырёх псов, содержать загородное поместье, не говоря уже о выплате компенсации в 100 тысяч рублей избитому арбитру. Однако, как выяснил Лайф, Широков явно прибедняется — незадолго до суда он распродал активы примерно на 100 миллионов рублей.

Игры адвокатов

Летом прошлого года Широков во время товарищеского матча любительских команд "Ничего обычного" и "Матч ТВ" избил арбитра Никиту Данченкова. Сначала нокаутировал двумя хуками в лицо, затем добавил ногой по голове. Экс-футболисту просто не понравилось, как судили.

Роман Широков избивает арбитра Никиту Данченкова. Видео © YouTube / "Коммерсант"

По совету юристов, Данченков подал заявление о покушении на убийство, потребовал компенсацию в полмиллиона рублей. В ответ Роман Широков принёс справку от своего работодателя — ООО "Юридическая компания "Логос". Согласно документу, бывший спортсмен получает там 30 тысяч рублей в месяц. Якобы это его единственный доход. С учётом того что прославленный полузащитник ещё и отец двух малолетних детей, суд был максимально снисходителен.

Справка о зарплате Романа Широкова от работодателя — ООО "Юридическая компания "Логос". Фото © MASH

25 декабря суд приговорил футболиста к обязательным работам на срок 100 часов и к штрафу в размере 100 тысяч рублей за причинение морального вреда. Широков будет выплачивать эту сумму долго: по пять тысяч рублей в течение 20 месяцев.

Следует отметить, что фирма "Логос", где по документам трудится Широков, принадлежит Ольге Вадимовне Лялиной. Это дочь адвоката Вадима Лялина, защищавшего футболиста. Получается, что этот юрист устроил своего клиента на работу к близкой родственнице. Интересно, что ранее Ольга Лялина владела ещё семью юридическими конторами со словом "логос" в названии. Все они ликвидированы налоговиками.

Футболист со смекалкой

Как выяснил Лайф, на момент оглашения приговора у Широкова были деньги. В конце прошлого года семья экс-футболиста распродала имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей. Другое дело, куда спортсмен дел эти деньги. Спрятал до лучших времён, вложил в какой-то бизнес или проект, купил недвижимость на подставных людей?

На жену Широкова Екатерину были оформлены четырёхуровневый коттедж, гараж и баня на 15 сотках в закрытом подмосковном коттеджном посёлке "Красногорская усадьба". Из кадастровой карты следует, что адрес этого участка такой: Красногорск, улица Полякова, 20. Лайф нашёл объявления о продаже особняка на порталах недвижимости. Лот ушёл примерно за 60 миллионов рублей.









Также Екатерина Широкова распрощалась со своим премиальным купе Bentley Continental GT V8 2014 года выпуска. На вторичном рынке такая машина стоит около семи миллионов рублей.

Сам Роман Широков продал квартиру площадью 170 квадратных метров в элитном ЖК "Рюхина, 12" в Санкт-Петербурге. Этот жилой комплекс построен в 2005 году. Располагается на Крестовском острове — уникальном природном оазисе в центральной части города. Цена подобной квартиры, судя по объявлениям на вторичном рынке, составляет около 50 миллионов рублей.

ЖК "Рюхина, 12", где владел квартирой Широков.

Часть вырученных денег экс-игрок "Зенита" уже потратил. Незадолго до судебного процесса он купил два автомобиля Mercedes: микроавтобус V-класса и гелик G-класса. Они могли обойтись ему в сумму свыше 20 миллионов рублей. У футболиста ещё есть паркетник Mercedes МL350 и премиальный Range Rover.

Сладкая жизнь в "Миллениум парке"

Посёлок "Миллениум парк", где живёт Роман Широков с семьёй. Фото © Vesco-realty.ru

О качестве жизни Широкова говорят страницы в соцсетях: его самого, жены Екатерины, дочери Виктории и сына Игоря. Семья ютится в особняке в элитном коттеджном посёлке "Миллениум парк" на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья. Треть территории здесь отведена под зелёные зоны: пять парков, четыре озера, десять километров прогулочных аллей, пять километров искусственных водных каналов, где плавают толстолобики. Всё это украшено ажурными скамейками и беседками. По периметру заботливо высажены карликовые деревья бонсай, плакучие ивы и берёзы. Рядом находятся лучшая подмосковная гимназия, бутики гламурных брендов, гольф- и боулинг-клубы. К услугам местных жителей круглосуточная консьерж-служба Service Point. Стоимость домов в посёлке "Миллениум парк" доходит до 450 миллионов рублей . Сервис тоже влетит в копеечку: около 30 тысяч рублей в месяц , не считая платежей за воду и электричество.







Особняк у Широкова красивый и просторный. Площадь участка — 31 сотка, дома — 700 квадратных метров. Есть мини-футбольное поле во дворе и тренажёры на чердаке. Семья явно не бедствует: на десятилетие сына пригласили домой цирковых артистов с живым тюленем. Широков и вся его семья ходят в местный фитнес-центр. Годовой абонемент стоит от 150 тысяч рублей на одного человека. Наверняка влетает в копеечку и содержание четырёх собак. Расходов у бывшего футболиста хватает. Его жена Екатерина — светская львица. Чаще всего рядом с ней на фотографиях Ольга Бузова и Мария Погребняк. У Широковой официально нет бизнеса.

В центре — Широкова и Бузова, справа — Мария Погребняк. Фото © Instagram / buzova86

Помимо особняка в "Миллениум парке" Широковы владеют тремя квартирами в подмосковном Дедовске. Их общая стоимость составляет примерно 15 миллионов рублей. Недвижимости у семьи футболиста может быть больше. В социальных сетях мелькают фотографии дома в деревне и некое московское жильё.

Почти родной Дубай

До пандемии Широковы активно путешествовали. Только в 2019 году посетили Мальдивы, Францию, Монако, Италию, Великобританию и ОАЭ. В Эмиратах семья спортсмена бывает чаще всего — два-три раза в год. Ещё до того как это стало мейнстримом, они посетили в Дубае местный супердорогой ресторан Nusr-Et, где подают стейк, обёрнутый золотом, ценою свыше 30 тысяч рублей. Именно здесь недавно наел на 200 тысяч и выложил чек в "Инстаграме" модный рэпер Моргенштерн.

Осенью 2017 года сын Широкова Игорь выкладывал снимок, как летит в Эмираты. На следующий день утром мальчик написал: "Мы переехали". А вечером выложил пост: "Это наш дом".

Семья Широкова на фоне видов неизвестной южной страны. Фото © Instagram / igor_shirokov_2008

За его спиной роскошный отель с бассейном. У здания есть узнаваемые детали — чёрные створки окон. В 2018-м Игорь Широков публиковал снимки дубайского пляжа с синими лежаками. В 2019 году фотографировал виды знаменитого отеля Burj Al Arab, в кадр опять попали эти синие лежаки и отель с чёрными створками. Получается, что Широковы уже несколько лет останавливаются в одном и том же месте, которое Игорь называет "нашим домом". На картах Google здесь находится пятизвёздочный отель Jumeirah Al Naleem. Его открыли в 2016 году — тогда же, когда Роман закончил карьеру футболиста.

Справа — пятизвёздочный дубайский отель Jumeirah Al Naleem. Широковы бывают здесь из года в год. Фото © Jumeirah.com

Семья Широковых могла купить номера в этом отеле, чтобы затем их сдавать. Подобных предложений в Интернете много. Вот, например, один из застройщиков ОАЭ предлагает инвестировать в новую гостиницу, обещая прибыль 30% за три года и 14-дневное бесплатное проживание каждый год. Цена — 1,2 миллиона дирхамов, или 24 миллиона рублей. Есть варианты поскромнее — стоимостью 10 миллионов в рублях .

Горе-бизнесмен

Судя по данным базы СПАРК, в России у Широкова дела идут плохо. В 2017 году он основал торговую фирму "МГКЛ-холдинг", расположенную в квартире московской многоэтажки. Компания не просуществовала и полугода. Её ликвидировали по решению собственника. Доходов зафиксировано не было.

Судя по бумагам, Роман Широков — неудачливый бизнесмен. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Также Широков является совладельцем АО "Стратегия успеха" — предприятия, которое строит искусственные футбольные поля с подогревом. Первый подобный комплекс собирались возвести на малой родине экс-футболиста — в Истринском районе Подмосковья. По сообщениям прессы, деньги на строительство — 22,5 миллиона рублей — выделили частные инвесторы. Подозрительно, но в бухгалтерской отчётности этой суммы не видно. Напротив, там одни убытки: минус шесть тысяч рублей по итогам 2019 года. Других данных нет.

В январе Центробанк РФ подал иск к АО "Стратегия успеха". Суть тяжбы пока не известна. В базах лишь указано, что это будет корпоративный спор. Возможно, проблема кроется в спортивных объектах. Предприятие Широкова должно было построить их ещё пару лет назад, но до сих пор никаких новостей по этой теме нет. О скандале, впрочем, тоже не слышно.

Из соцсетей и налоговых баз следует, что Роман Широков явно занижает свои доходы. Отдельно стоит отметить, что бывший спортсмен рекламирует в "Инстаграме" разные бренды. С его количеством подписчиков ему могут платить за каждую рекламную публикацию до 100 тысяч рублей. Но и это вряд ли покроет его расходы.

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