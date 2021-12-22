Вирусолог Летаров объяснил, почему "омикрон" на фото не отличается от других штаммов

Доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров рассказал об отличии "омикрон"-штамма от других разновидностей коронавируса. В беседе с радио "Комсомольская правда" он отметил, что с точки зрения практических последствий появление "омикрона" — это хорошо.

"При инфицировании болезнь будет развиваться медленнее, и у заражённого организма будет время на формирование иммунного ответа", — пояснил вирусолог.

Эксперт допустил, что новый штамм из-за более лёгкого течения может стать некоторой естественной иммунизацией населения. При этом он пояснил, что отличия "омикрона" от прежних вариантов ковида минимальны с точки зрения генетики, гораздо меньше 5% нуклеотидных замен, которые обычно позволяют описывать другие группы вирусов.