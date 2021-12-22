Вирусолог Летаров объяснил, почему "омикрон" на фото не отличается от других штаммов
Также эксперт допустил, что новый вариант коронавируса из-за более лёгкого течения может стать некоторой естественной иммунизацией населения.
Фото © Pixabay
Доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров рассказал об отличии "омикрон"-штамма от других разновидностей коронавируса. В беседе с радио "Комсомольская правда" он отметил, что с точки зрения практических последствий появление "омикрона" — это хорошо.
"При инфицировании болезнь будет развиваться медленнее, и у заражённого организма будет время на формирование иммунного ответа", — пояснил вирусолог.
Эксперт допустил, что новый штамм из-за более лёгкого течения может стать некоторой естественной иммунизацией населения. При этом он пояснил, что отличия "омикрона" от прежних вариантов ковида минимальны с точки зрения генетики, гораздо меньше 5% нуклеотидных замен, которые обычно позволяют описывать другие группы вирусов.
"Поэтому на фото новый штамм будет абсолютно идентичен предыдущим", — заключил специалист.
Напомним, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
Комментариев: 0