Российские производители призвали увеличить минимальные цены на шампанское на 18%
По их словам, при соблюдении технологий изготовления напитка невозможно уложиться в действующие минимумы по стоимости.
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Ассоциация производителей игристых вин предложила увеличить с 2022 года минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 18%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо организации к главе Минфина Антона Силуанову.
Производители считают, что напиток в бутылке объёмом 0,75 л должен стоить не меньше 199 рублей в рознице и 140 рублей при покупке у заводов. Сейчас МРЦ на бутылку игристого составляет 169 рублей, а у заводов минимальная стоимость — 118 рублей. Но с 1 января повышается акциз на продукцию, поэтому бизнесмены призвали актуализировать цены. По их словам, добросовестные производители, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина, не могут уложиться в действующие минимумы по стоимости. При этом ретейлеры требуют предоставить им продукцию по минимальной цене.
В Минфине заявили, что обращение ассоциации к ним ещё не поступило. В ведомстве отметили, что рассмотрят его в установленном порядке.
Ответственный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселёв полагает, что вопрос о повышении МРЦ обсудить стоит. По его подсчётам, минимальная цена российского шампанского не может быть меньше 250 рублей. В сети "Лента" подтвердили, что поставщики предупреждают о повышении стоимости. В компании уточнили, что рост закупочных цен в среднем прогнозируется на 11%.
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