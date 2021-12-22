В США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО из-за импортозамещения
В Вашингтоне считают, что действия Москвы ставят американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия, а также лишают возможности честной конкуренции.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов
Власти США считают, что импортозамещение России нарушает нормы и правила Всемирной торговой организации (ВТО). В связи с этим Вашингтон намерен работать над ответными мерами. Об этом говорится в ежегодном докладе, который подготовил офис представителя США на торговых переговорах — Кэтрин Тай. Документ посвящён вопросам выполнения Москвой обязательств в рамках ВТО.
"Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция", — отметила сама Тай.
По её словам, нарушение Москвой норм и правил ВТО ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия, а также лишает возможности честной конкуренции.
"Офис торгового представителя продолжит работать с партнёрами-единомышленниками и использовать инструменты ВТО для привлечения России к ответу за её поведение в многосторонней торговой системе", — заявила Тай.
Основные претензии связаны с тем, что РФ, по мнению Вашингтона, практикует преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет "не обоснованные научно" импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет госконтроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Ранее сообщалось, что Россия поставила в США рекордный объём патронов за 30 лет, несмотря на санкции. В 2021 году американские компании ввезли в свою страну из РФ более 7,7 тысячи тонн боеприпасов.
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