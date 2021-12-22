В США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО из-за импортозамещения

Власти США считают, что импортозамещение России нарушает нормы и правила Всемирной торговой организации (ВТО). В связи с этим Вашингтон намерен работать над ответными мерами. Об этом говорится в ежегодном докладе, который подготовил офис представителя США на торговых переговорах — Кэтрин Тай. Документ посвящён вопросам выполнения Москвой обязательств в рамках ВТО.

"Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция", — отметила сама Тай.

По её словам, нарушение Москвой норм и правил ВТО ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия, а также лишает возможности честной конкуренции.

"Офис торгового представителя продолжит работать с партнёрами-единомышленниками и использовать инструменты ВТО для привлечения России к ответу за её поведение в многосторонней торговой системе", — заявила Тай.

Основные претензии связаны с тем, что РФ, по мнению Вашингтона, практикует преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет "не обоснованные научно" импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет госконтроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.