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Билл Гейтс допустил окончание пандемии ковида в 2022 году

Основатель компании Microsoft призвал граждан заботиться друг о друге, носить защитные маски, избегать больших скоплений людей и вакцинироваться от коронавируса.

21 декабря, 22:01
<p>Билл Гейтс © ТАСС / EPA / HOLLIE ADAMS / POOL</p>

Билл Гейтс © ТАСС / EPA / HOLLIE ADAMS / POOL

Несмотря на распространение нового штамма ковида "омикрон", пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году. Такое мнение выразил миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

По его словам, ни один вирус в истории не распространялся так быстро, как омикрон-вариант. Гейтс предположил, что скоро "он будет во всех странах мира". Бизнесмен призвал относиться к "омикрону" серьёзно, так как до сих пор неизвестно, насколько тяжёлые симптомы вызывает этот штамм.

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"Даже если он лишь наполовину такой же серьёзный, как "дельта", то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный", — написал миллиардер в "Твиттере".

При этом, как утверждает Гейтс, если принять необходимые меры, то 2022 год может стать последним для пандемии.

"Если в этой ситуации и есть хорошие новости, то это то, что "омикрон" распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трёх месяцев. Эти три месяца могут быть тяжёлыми, но я всё ещё верю, что если будут предприняты верные шаги, то пандемия может закончиться в 2022 году", — подчеркнул он.

В России уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 58,8%

В России уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 58,8%

Основатель компании Microsoft призвал граждан заботиться друг о друге, носить защитные маски, избегать больших скоплений людей и вакцинироваться от ковида.

Напомним, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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