Билл Гейтс допустил окончание пандемии ковида в 2022 году

Несмотря на распространение нового штамма ковида "омикрон", пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году. Такое мнение выразил миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

По его словам, ни один вирус в истории не распространялся так быстро, как омикрон-вариант. Гейтс предположил, что скоро "он будет во всех странах мира". Бизнесмен призвал относиться к "омикрону" серьёзно, так как до сих пор неизвестно, насколько тяжёлые симптомы вызывает этот штамм.

"Даже если он лишь наполовину такой же серьёзный, как "дельта", то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный", — написал миллиардер в "Твиттере".

При этом, как утверждает Гейтс, если принять необходимые меры, то 2022 год может стать последним для пандемии.

"Если в этой ситуации и есть хорошие новости, то это то, что "омикрон" распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трёх месяцев. Эти три месяца могут быть тяжёлыми, но я всё ещё верю, что если будут предприняты верные шаги, то пандемия может закончиться в 2022 году", — подчеркнул он.