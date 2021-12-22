Пульмонолог и вирусолог оценили, может ли пандемия закончиться в 2022 году Медики сошлись во мнении, что не стоит ждать "естественного" схода заболеваемости на нет. 21 декабря, 21:40 Соблюдение базовых мер безопасности от коронавирусной инфекции. Фото © Freepik.com

Всемирная организация здравоохранения рисует слишком радужную картину дальнейшего развития CoViD-19, но у человечества есть шансы встретить третий год пандемии "во всеоружии", заявили эксперты в интервью Лайфу.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Гебреисус ранее высказал мнение, что "2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии". При этом он отметил, что есть "убедительные доказательства" более стремительного распространения нового штамма "омикрон" по сравнению с "дельтой".

Стоит упомянуть, что мнения по поводу выявленного в Африке варианта ковида разнятся. Медики в ЮАР рассказали, что "омикрон" проходит у заражённых в более лёгкой форме, чем другие штаммы. Меж тем в ВОЗ признались, что ждут роста смертности из-за появления этого штамма.

Прогноз главы ВОЗ прокомментировали доктор медицинских наук, вирусолог, профессор центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн и пульмонолог Сергей Пурясев.

Сергей Пурясев пульмонолог

"Все эти оптимистические заключения (прогнозы главы ВОЗ. — Прим. Лайфа) — это больше, мне кажется, новогодние пожелания. Мы же всегда перед наступлением Нового года и Рождества желаем друг другу счастья, здоровья, успехов. На самом деле жизнь реальна".

"Исходя из моих представлений о ковиде, это искусственный вирус. Сделан он умными людьми, и сделан неспроста. Он сделан для чего-то. И поэтому никто на этом не остановится. Они раскрутили эту машину, и она будет теперь крутиться как вечный двигатель. Будут постоянные вбросы. Сначала в Лондоне вбросили, потом в Индии, потом в Латинской Америке — в каких-то деревнях, там и людей-то почти нет, и вдруг там откуда-то появляются новые штаммы. Теперь в ЮАР выброс произошёл. То есть идёт какое-то целенаправленное, неконтролируемое инфицирование популяции человеческой".

"И естественным путём эта проблема не решится. Она может решиться только искусственным путём. Тем, которым прошли японцы, китайцы, Израиль пытается пройти, но у них вакцина плохая. Надо вакцинироваться! Коли это придумано искусственно, то надо и действовать искусственно".

Вакцинация от коронавируса. Фото © Unsplash.com / Nataliya Vaitkevich

"Да, придётся каждые полгода ревакцинироваться. Мы всё время каждые полгода ревакцинировались от гриппа, так и будем теперь ревакцинироваться и от ковида".

Анатолий Альтштейн вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

"Нужно учесть, что у нас есть вакцины, в том числе против "дельты", которая сейчас владеет миром, и их легко можно будет использовать против очередного штамма, а если они будут недостаточно эффективны, то есть возможность их усовершенствовать".

"Производство вакцин налажено в больших масштабах. Поэтому можно думать, что человечество в 2022 году встретит угрозу этой пандемии во всеоружии, и если мы проведём полную вакцинацию человечества, то сможем эту пандемию победить".

"Коронавирус, конечно, останется нашим спутником, но в основном будет проявляться всё-таки лёгкими простудами, более тяжёлые случаи будут изредка. И если в этих случаях 0,1% заражённых будут умирать, то это уже приемлемо для человечества и можно будет считать, что эпидемия закончилась. Сказать с полной уверенностью, что мы этого достигнем, конечно, трудно, но в принципе мы можем достигнуть, если наши усилия будут в правильном направлении, а самое главное, если они будут поддержаны людьми".

"Я придерживаюсь концепции, что штаммы будут становиться всё легче и легче. Если мы посмотрим на современную кривую, которая началась в 2020 году, на этой кривой шесть волн, они были с разной летальностью. Летальность "дельты" в целом по миру примерно 1,6%. Исходная летальность, которая была в первой половине 2020-го, свыше 5%".

"Я не думаю, что каждые полгода нужно будет вакцинироваться. Будет, наверное, так же, как с вакцинацией против гриппа. Вакцинироваться, наверное, нужно, но такой угрожающей опасности не будет".

Авторы Адель Романенкова