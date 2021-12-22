Все на выход: В каких случаях граждан будут принудительно эвакуировать из квартир и какой штраф им грозит за неподчинение Депутаты Госдумы решили, что принудительная эвакуация россиян из их жилища законна. В каких случаях это возможно и какие санкции грозят нарушителям. 21 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об обязанности россиян под угрозой штрафных санкций эвакуироваться с территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации. Даже если место проживания россиянина признано территорией, где существует только лишь угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), эвакуация такого человека допустима. Данный нормативный акт вносит поправки в закон 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", что не мешает применять эти положения к более широкому кругу возможных событий.

Пока по действующему законодательству такие экстраординарные меры возможны только в случае объявления на какой-либо территории РФ режима контртеррористической операции или чрезвычайного положения, что возможно только при возникновении непосредственной угрозы жизни и безопасности граждан или конституционному строю. И для этого нужен специальный указ президента (статья 4 закона № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении"). А режим чрезвычайной ситуации, как следует из действующей редакции закона 68-ФЗ, может быть объявлен на любой территории, пострадавшей в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия. Вводить режим ЧС пока могут региональные власти, но в новом законе предполагается, что такие же полномочия получит правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также аналогичные комиссии субъектов, муниципалитетов и организаций, занимающихся решением вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Сотрудник МЧС у затопленного жилого дома в районе Большого острова. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

— Если новые поправки воспринимать буквально, получается, что как только властные структуры объявят об угрозе возникновения ЧС, например, в связи с распространением коронавируса, то у этих структур появляется формальное право требовать от граждан, проживающих на территории, где объявлена угроза, покинуть свои жилища и переместиться в места, признанные безопасными. А те россияне, кто эти требования не выполнит, рискуют быть привлечёнными к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения), за это грозит санкция в виде штрафа от 1000 до 30 000 рублей, — комментирует новую норму адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Инициатором законопроекта является Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), и его руководство уверяет, что данная норма продиктована практикой, сложившейся в результате работ по ликвидации последствий природных катастроф 2019–2020 годов. В частности, приводятся примеры, когда граждане отказывались покидать свои дома даже при оповещении их об угрозе затопления. И в результате для спасения таких россиян МЧС было вынуждено задействовать дополнительную технику и личный состав.

— Мне кажется, что россиян, которые не покидают свои дома даже под угрозой стать жертвой катастрофы, понять можно, — замечает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Дело в том, что многие граждане, особенно те, кто уже когда-либо пострадал от катастроф, не верят, что государство сможет полностью компенсировать утраченное имущество. Наверное, в законе, предписывающем беспрекословную эвакуацию, следовало предусмотреть и какие-то финансовые гарантии гражданам и более конкретно очертить круг исключительности ситуаций, а не давать новой норме расширительное изложение.

И действительно, сейчас формально в сферу применения будущего закона попадают практически любые населённые пункты России, включая большие города. И хотя в пояснительной записке к законопроекту его инициаторы упоминают только о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, но в сам закон такие ограничения не внесены.

— В случае вступления закона в силу в существующей редакции, я не думаю, что его положения об эвакуации под угрозой штрафа найдут широкое применение вне сфер, связанных с работой МЧС, — считает адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Если обратиться к современной практике, то можно заметить, что в прошлом году даже на пике пандемии коронавируса власти так и не ввели режим ЧС ни в одном из городов РФ, ограничившись режимом повышенной готовности.

В пользу такой точки зрения выступает и другой нормативный документ, который уже действует в России с 1 июня нынешнего года. Речь идёт об утверждённом Росстандартом ГОСТ Р22.3.17–2020: "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций". В этом документе подробно расписаны все действия, связанные с возможной эвакуацией в процессе ЧС, включая практически все аспекты — от подготовки планов приёма и размещения людей, спасения культурных ценностей и до способов возможной эвакуации в зависимости от характера и источника происшествий. Но при этом в стандарте чрезвычайные ситуации описываются исключительно как радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение и т.д. То есть перемещение граждан в связи с перспективой эпидемии коронавируса пока никакими госформулярами не предусмотрено.

Авторы Максим Греков