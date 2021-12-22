Актриса Анастасия Мельникова отправила рождественские открытки родным с Дворцовой площади

Заслуженная артистка России Анастасия Мельникова стала гостьей "Новогодней почты" — специального проекта газеты "Петербургский дневник" и Почты России. Актриса отправила рождественские подарки своим близким.

"Я поздравила своих крёстных и человека, который все 19 лет жизни моей дочери был рядом со мной. Для нас в семье так сложилось, что крёстные дети — всё равно что кровные. Это у нас от Бога", — приводит слова актрисы газета "Петербургский дневник".

На Дворцовую площадь Мельникова приехала не с пустыми руками — артистка принесла подарки для детей, оставшихся без родителей. Также она обратилась к тем, кто ещё не нашёл смысл в жизни.

"Есть детки, которые пока не в семье, а рядом с удивительными людьми, которые пытаются заменить им семью. Поэтому я умоляю всех, кто это читает: если вы ещё не нашли смысл в жизни и ради чего жить, помните, что вы можете подарить счастье ребёнку. Это невероятное чудо, ведь дети отдают столько добра. Когда Маша вчера в два часа ночи после занятий приехала домой и обняла меня — я поняла, что никаких проблем нет", — отметила артистка.

Кроме того, Мельникова поздравила жителей Северной столицы с наступающими праздниками и пожелала не болеть ковидом. Актриса рассказала, что переболела сама, и подчеркнула, что "есть вещи, которые можно купить, а есть — которые нельзя". Коронавирус, по её словам, переносится очень тяжело.