"Спартак" официально объявил о переходе нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона
Ранее футболист выступал за бельгийский клуб "Шарлеруа". В этом сезоне Николсон принял участие в 18 матчах своей уже экс-команды, в которых отметился 13 голами и пятью результативными передачами.
Футболист Шамар Николсон перешёл в "Спартак" © Instagram / fcsm_official
Футбольный клуб "Спартак" официально объявил о переходе игрока сборной Ямайки Шамара Николсона. О трансфере красно-белые сообщили на своём сайте.
Контракт с 24-летним нападающим рассчитан до 30 июня 2026 года. Николсон присоединится к московскому клубу уже на первом январском сборе.
Ранее форвард выступал в чемпионате Бельгии за клуб "Шарлеруа". В составе этой команды ямаец провёл 83 матча, забил 31 гол и сделал 11 результативных передач. В текущем сезоне Николсон принял участие в 18 матчах "Шарлеруа", в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью результативными передачами. За сборную Ямайки игрок дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл 29 игр в её составе, забив десять голов.
Накануне Лайф уже писал о том, что "Спартак" договорился о переходе Николсона. В своём твиттере красно-белые анонсировали трансфер некоего футболиста с помощью песни Sweat (A la la la la long) ямайской регги-группы Inner Circle.
Напомним, "Спартак" до этого уже объявил о трансфере полузащитника тульского "Арсенала" Даниила Хлусевича, а также вратаря "Факела" Ильи Свинова.
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