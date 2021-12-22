Президент США Байден рассказал о заразившихся "омикроном" в Белом доме

Омикрон-штамм коронавируса добрался даже до Белого дома, об этом заявил президент США Джо Байден в обращении к нации.

"Омикрон" передаётся так легко, поэтому мы видим, как коронавирусом заражаются полностью вакцинированные люди", — отметил американский лидер.