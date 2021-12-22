Президент США Байден рассказал о заразившихся "омикроном" в Белом доме
По словам главы Белого дома, новым штаммом заражаются даже полностью вакцинированные люди.
Президент США Джо Байден © ТАСС / АР
Омикрон-штамм коронавируса добрался даже до Белого дома, об этом заявил президент США Джо Байден в обращении к нации.
"Омикрон" передаётся так легко, поэтому мы видим, как коронавирусом заражаются полностью вакцинированные люди", — отметил американский лидер.
Байден уточнил, что случаи заражения есть в любой организации, "даже в Белом доме среди вакцинированных от "омикрона".
Напомним, ранее медицинский регулятор CDC признал "омикрон" доминирующим штаммом коронавируса в США. За последнюю неделю на него пришлось 73,2% от общего количества заражений. Также "омикрон" уже стал доминирующим на территории Великобритании. 13 декабря там умер первый человек, заражённый этим вариантом коронавируса. В Россию "омикрон" завезли туристы, вернувшиеся из ЮАР. Сейчас в РФ зафиксирован 41 случай заражения данной мутацией. Летальных исходов нет. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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