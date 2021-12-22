Психолог Юлия Никас рассказала, что делать, если нет новогоднего настроения

Психолог Юлия Никас рассказала о причинах декабрьской апатии и методах борьбы с ней. Многие люди перед Новым годом не испытывают предпраздничных эмоций, причин этому может быть несколько.

"Многие наделяют Новый год чрезмерной важностью и стараются доделать все дела, решить все вопросы. Многие ругают себя за опыт, прожитый в уходящем году", — отметила Никас в беседе с радио "Комсомольская правда".

По её словам, перед наступлением Нового года люди проходят внутренние рубежи с чрезмерной важностью, и вся энергия идёт не на поддержку праздничного настроения, а на другие вещи. Специалист подчеркнула, что очень важно даже при наличии проблем дать себе один день на полный отдых.

"Нужно сказать себе: "я подумаю об этом через день". Когда мы даём своему мозгу конкретный срок, он успокаивается, и мы можем насладиться покоем. И ещё важно подвести положительные итоги, в чём вы в этом году преуспели", — посоветовала Никас.