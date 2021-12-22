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Психолог Юлия Никас рассказала, что делать, если нет новогоднего настроения

Специалист отметила, что многие наделяют этот праздник чрезмерной важностью и стараются доделать все дела, решить все вопросы.

21 декабря, 23:12
<p>Предновогодний Санкт-Петербург © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Предновогодний Санкт-Петербург © ТАСС / Александр Демьянчук

Психолог Юлия Никас рассказала о причинах декабрьской апатии и методах борьбы с ней. Многие люди перед Новым годом не испытывают предпраздничных эмоций, причин этому может быть несколько.

"Многие наделяют Новый год чрезмерной важностью и стараются доделать все дела, решить все вопросы. Многие ругают себя за опыт, прожитый в уходящем году", — отметила Никас в беседе с радио "Комсомольская правда".

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По её словам, перед наступлением Нового года люди проходят внутренние рубежи с чрезмерной важностью, и вся энергия идёт не на поддержку праздничного настроения, а на другие вещи. Специалист подчеркнула, что очень важно даже при наличии проблем дать себе один день на полный отдых.

"Нужно сказать себе: "я подумаю об этом через день". Когда мы даём своему мозгу конкретный срок, он успокаивается, и мы можем насладиться покоем. И ещё важно подвести положительные итоги, в чём вы в этом году преуспели", — посоветовала Никас.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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