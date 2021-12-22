ВОЗ: Штамм ковида "омикрон" обнаружен уже в 106 странах мира

Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружен уже в 106 странах мира. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"По состоянию на 21 декабря 2021 года (на 14:00 по центральноевропейскому времени) "омикрон"-вариант обнаружен в 106 странах", — говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене организации.

В ВОЗ добавили, что общий риск, связанный с "омикроном", остаётся очень высоким. За последние два месяца новый вариант коронавируса был выявлен в 1,6% случаях при секвенировании. Самым распространённым при этом по-прежнему является штамм "дельта" (96%).