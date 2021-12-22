ВОЗ: Штамм ковида "омикрон" обнаружен уже в 106 странах мира
Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что общий риск, связанный с "омикроном", остаётся очень высоким.
Штамм коронавируса "омикрон" (иллюстрация) © ТАСС / VW Pics via ZUMA Press Wire
Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружен уже в 106 странах мира. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"По состоянию на 21 декабря 2021 года (на 14:00 по центральноевропейскому времени) "омикрон"-вариант обнаружен в 106 странах", — говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене организации.
В ВОЗ добавили, что общий риск, связанный с "омикроном", остаётся очень высоким. За последние два месяца новый вариант коронавируса был выявлен в 1,6% случаях при секвенировании. Самым распространённым при этом по-прежнему является штамм "дельта" (96%).
По словам экспертов ВОЗ, недавно полученные данные указывают на то, что "омикрон" имеет ряд преимуществ перед "дельтой" и быстрее распространяется. Это касается в том числе стран с высокими показателями иммунитета. Данные о тяжести заболевания при "омикроне" пока остаются "ограниченными", уточнили в ВОЗ.
Напомним, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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