Журналист Дрегер: НХЛ официально объявит об отказе от участия в Олимпиаде в течение суток

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла окончательное решение не отпускать игроков для участия в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Китае. Об этом сообщил инсайдер, журналист канадского телеканала TSN Даррен Дрегер.

По его словам, официально об этом будет объявлено в ближайшие 24 часа. Лига пока готовит все документы для Международного олимпийского комитета.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что руководство НХЛ из-за распространения коронавируса не будет отпускать игроков лиги для участия в Олимпийских играх 2022 года. Решение должно быть объявлено не позднее 10 января.