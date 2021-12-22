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Журналист Дрегер: НХЛ официально объявит об отказе от участия в Олимпиаде в течение суток

Если такое решение будет принято, то Россия и другие сборные не смогут рассчитывать в Пекине на игроков, выступающих в сильнейшей хоккейной лиге мира.

22 декабря, 00:03

© Pixabay

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла окончательное решение не отпускать игроков для участия в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Китае. Об этом сообщил инсайдер, журналист канадского телеканала TSN Даррен Дрегер.

По его словам, официально об этом будет объявлено в ближайшие 24 часа. Лига пока готовит все документы для Международного олимпийского комитета.

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Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что руководство НХЛ из-за распространения коронавируса не будет отпускать игроков лиги для участия в Олимпийских играх 2022 года. Решение должно быть объявлено не позднее 10 января.

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А накануне НХЛ объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за ситуации с коронавирусом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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