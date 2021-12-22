Напавшими на олимпийского чемпиона Соловьёва оказались студенты-первокурсники из Читы

Глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин раскрыл личности напавших на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва возле одного из столичных ресторанов.

"Если говорить про личности людей, которых мы задержали, то это студенты юридических факультетов различных вузов первого курса, 2003 года рождения. Это уроженцы города Читы, которые проживают и зарегистрированы в Москве", — отметил Васенин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".