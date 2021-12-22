Напавшими на олимпийского чемпиона Соловьёва оказались студенты-первокурсники из Читы
По последним данным, у спортсмена подтвердилась сильная травма головы, а также гематома мозга.
Фото © Instagram / dmitry_solovyev
Глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин раскрыл личности напавших на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва возле одного из столичных ресторанов.
"Если говорить про личности людей, которых мы задержали, то это студенты юридических факультетов различных вузов первого курса, 2003 года рождения. Это уроженцы города Читы, которые проживают и зарегистрированы в Москве", — отметил Васенин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
"Подтвердилась сильная травма головы": Девушка избитого фигуриста Дмитрия Соловьёва рассказала о его состоянии
Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили неизвестные возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. Полицейские задержали избивших Соловьёва, возбуждено уголовное дело.
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