Напавшими на олимпийского чемпиона Соловьёва оказались студенты-первокурсники из Читы
Последние данные подтвердили у спортсмена сильную травму головы и гематому мозга.
Глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин раскрыл личности напавших на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва возле одного из столичных ресторанов.
"Если говорить про личности людей, которых мы задержали, то это студенты юридических факультетов различных вузов первого курса, 2003 года рождения. Это уроженцы города Читы, которые проживают и зарегистрированы в Москве", — отметил Васенин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили неизвестные возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. Полицейские задержали избивших Соловьёва, возбуждено уголовное дело.
Фото © Instagram / dmitry_solovyev