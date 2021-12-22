"Не хочу быть крайним": Дзюба заявил, что готов помириться с Карпиным
Ранее форвард отказался от вызова в национальную команду, сославшись на своё не самое лучшее состояние.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв, Сергей Бобылев
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и приехать в расположение национальной команды. Заявление он сделал в эфире подкаст-шоу "Больше спорта" на "Матч ТВ".
"Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную без всяких подковёрных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артёма Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает", — заявил Дзюба.
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Он также заметил, что хочет играть за сборную России, но не с такими подходами и выводами относительно действий нападающего, какие есть сейчас.
20 сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму. Перед ноябрьскими матчами тренерский штаб сборной России не стал вызывать Дзюбу. Позднее Карпин заявил, что никто из наставников национальной команды не надеялся на форварда при формировании заявки на ноябрьские игры.
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