Загитова и Медведева выступят на чемпионате России по фигурному катанию

Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"Мы уверены, что все спортсмены, которые допущены до ЧР, — высокой квалификации. И смогут поразить зрителей своими выступлениями. Борьба во всех видах будет жёсткой, конкуренция высокая. Надеемся, что спортсмены хорошо выступят и на международных соревнованиях. В показательных выступлениях на чемпионате России выступят Алина Загитова и Евгения Медведева. Такой подарок мы подготовили для наших болельщиков", — заявил Коган.