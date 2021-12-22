Загитова и Медведева выступят на чемпионате России по фигурному катанию
Соревнования пройдут с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Именно по их итогам станет известен состав нашей олимпийской сборной.
Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото © ТАСС / AP Photo / Andy Wong
Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
"Мы уверены, что все спортсмены, которые допущены до ЧР, — высокой квалификации. И смогут поразить зрителей своими выступлениями. Борьба во всех видах будет жёсткой, конкуренция высокая. Надеемся, что спортсмены хорошо выступят и на международных соревнованиях. В показательных выступлениях на чемпионате России выступят Алина Загитова и Евгения Медведева. Такой подарок мы подготовили для наших болельщиков", — заявил Коган.
Добавим, что чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. По его итогам будет сформирован состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.
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