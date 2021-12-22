Играли в трусах, клюшки получали за день: Каким был первый чемпионат СССР по хоккею, стартовавший 75 лет назад Лайф вспоминает, как хоккеистам приходилось выходить на лёд городских прудов и со скамейками вместо бортов, но уже вскоре они сделают эту игру любимой во всей стране. 22 декабря, 12:24 Коллаж © LIFE. Фото © sport.sevastopol.su

22 декабря официально принято считать днём рождения отечественного хоккея с шайбой. С чем мы всех поклонников и поздравляем! Один из тех видов спорта, который в нашей стране любят, причём как играть в него, так и за ним следить. И если сейчас самых разных турниров великое множество, то в послевоенном СССР представить такое было сложно. Ровно 75 лет назад стартовал первый чемпионат Союза по хоккею, который тогда ещё называли канадским.

Дореволюционные попытки

Говоря об истории отечественного хоккея, нельзя обойти стороной всяческие попытки начать играть в хоккей задолго до старта первого чемпионата страны. Даже задолго до образования СССР. Так, в 1911 году — 110 лет назад — Всероссийский хоккейный союз был принят в члены Международной лиги хоккея. Однако идея ряда клубов провалилась достаточно быстро, и вскоре хоккейный союз прекратило своё существование.

Газета "Московский листок", 10 декабря 1906 года. Фото © Public Domain

Новый поворот в истории будет в 1932 году, когда в СССР приедет команда немецкого рабочего союза "Фихте". Советский народ изрядно удивился, когда увидел в руках иностранцев непонятные палки и чёрный круглый предмет (речь о клюшках и шайбе). Что интересно, "Фихте" провёл три игры в СССР и во всех был повержен, причём всухую. Однако идея канадского хоккея тогда в нашей стране не прижилась. Польза от визита немцев была одна — привезённые клюшки и шайбы долго после этого использовались в качестве учебного пособия.

Матч между Фихте и командой советских хоккеистов. Немецкие игроки в балой форме. Фото © km1954.ru

"Игра носит сугубо индивидуальный и примитивный характер, весьма бедна комбинациями и в этом смысле не выдерживает никакого сравнения с бенди (русским хоккеем. — Прим. Лайфа). На вопрос, следует ли у нас культивировать канадский хоккей, можно ответить отрицательно", — писали тогда в журнале "Физкультура и спорт".

Спустя 14 лет в СССР вспомнят про канадскую разновидность хоккея, а изучать её поедут в... Прибалтику. Да-да, именно там играли в привычный нам вид спорта ещё в досоюзные времена. Итогом станет длительная (почти год) подготовка к старту первого чемпионата СССР по хоккею.

— Был такой Савин (Сергей Савин, руководивший в СССР футболом и хоккеем с шайбой. — Прим. Лайфа), возглавлял в Спорткомитете отдел футбола и русского хоккея. Вызывает его как-то к себе шеф Романов и говорит: "За рубежом играют в канадский хоккей, надо разобраться, что это такое и можем ли мы в него играть. Ведь он входит в программу Олимпиад, — вспоминал участник первого чемпионата СССР, игрок "Спартака" Анатолий Сеглин.

Спортсмен Сергей Савин. Фото © Федерация хоккея России

12 команд играли больше месяца

22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею. Фото © sport.sevastopol.su

В первом чемпионате Союза должны были сыграть три команды из Москвы, по две — из РСФСР и Ленинграда и по одной — с Украины, из Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии. Однако из Белоруссии команду найти не сумели, и в итоге место получил четвёртый представитель Москвы — ВВС. Участниками первого чемпионата страны стали: ЦДКА (Москва), ВВС МО (Москва), "Дом офицеров" (Свердловск), "Дом офицеров" (Ленинград) (ныне — СКА), "Спартак" (Москва), "Спартак" (Ужгород), "Динамо" (Москва), "Динамо" (Рига), "Динамо" (Таллин), "Динамо" (Ленинград), "Водник" (Архангельск), "Команда города Каунаса".

Команды были поделены на три подгруппы по четыре в каждой. Победители выходили в финальный турнир, где и разыгрывалось чемпионство. Примечательно, что все армейские команды (то ли стечение обстоятельств, то ли намеренный шаг) оказались в одной группе. В итоге в финальной тройке были лишь представители Москвы: "Динамо", ЦДКА и "Спартак". Победу одержали бело-голубые, а сами игры между столичными клубами получились крайне интересными. Дело в том, что после всех сыгранных матчей у команд было по четыре очка. Для выявления сильнейшего пришлось считать заброшенные и пропущенные шайбы. Так "Динамо" и стало первым чемпионом СССР.

Команда "Динамо" (Москва) — первые чемпионы СССР. Фото © sport.sevastopol.su

К слову, до сих пор идут исторические споры, кто именно стал автором первой шайбы. Принято считать, что это был Аркадий Чернышев — некогда известный футболист и один из родоначальников советского хоккея. Кстати, именно с ним сборная СССР выиграет первый чемпионат мира и Олимпийские игры. Лучшим же бомбардиром сезона станет Анатолий Тарасов из команды ВВС, который забьёт 14 шайб.

Футбольные трусы поверх рейтуз, скамейки-борта и многое другое

Разумеется, первый чемпионат СССР не мог обойтись без забавных, особенно с сегодняшней точки зрения, моментов. Так, можно долго говорить о том, в чём, и о том, чем именно играли первые советские хоккеисты. К примеру, всё тот же Анатолий Сеглин рассказывал о форме некоторых игроков следующее:

— Игроки некоторых команд выходили на лёд кто во что горазд — одни в футбольных трусах, надетых поверх рейтуз, другие — в сатиновых шароварах, третьи — в байковых тренировочных костюмах. Чтобы защитить ноги от ударов шайбы и клюшки, покупали в спортивных магазинах тяжёлые вратарские щитки для русского хоккея и привязывали их к голени. Они хоть и затрудняли бег, но спасали от травм. Это потом стали ездить за формой в Прибалтику, где с довоенного времени остались мастера шить хоккейные доспехи, — вспоминал Сеглин в интервью "Советскому спорту".

Непонятной ситуация была и с клюшками, часть из которых досталась игрокам в хоккей с шайбой от их коллег по "русскому хоккею" (с мячом). Там встречались варианты и с отлогим крюком, помогавшим загребать мяч, и с крутыми крюками. К слову, игрокам приходилось самим мастерить клюшки, однако как это делать правильно — никто не знал. Удивить всех смог "Спартак" из Ужгорода, который на матч против московского "Динамо" вышел в полностью правильной экипировке. Какова была их досада, когда матч в итоге закончился со счётом 23:0 в пользу столичной команды.

И пока у Ужгорода с обмундированием был полный порядок, то вот хоккеисты из Свердловска, например, первые клюшки получили лишь за два дня до первой игры чемпионата. Единственную тренировку спортсменам пришлось проводить за несколько часов до отъезда поезда в одном из спортзалов. Там они пытались как можно сильнее нанести удар по шайбе.

Курьёзы были и с организацией. К примеру, один из матчей ужгородский "Спартак" провёл в Киеве, где, судя по всему, не особо-то к мероприятию готовились. В итоге хоккеисты архангельского "Водника" просидели четыре часа на вокзале, потому что их просто забыли встретить и заказать им гостиницу. Хлопот хватало и во время игры: импровизированные борта падали, а заснеженное поле просто не чистили в перерывах.

Кстати, борта того времени — отдельная история. Их делали, что называется, как умели. Брали невысокие куски фанеры и ставили по бокам — готово. Впрочем, были и иные истории. Так, например, в некоторых городах брали и просто переворачивали скамейки, которые и выступали в качестве ограждения хоккейной площадки. Да и играть приходилось в разных местах. К примеру, в Таллине команды встречались на льду замёрзшего пруда парка "Кадриорг".

"Штрафная зона". Фото: Архив

Впрочем, все эти истории впоследствии приведут к появлению великой советской школы хоккея, которая подарит миру немало легенд этого вида спорта. "Красная машина" будет по-настоящему мощной и непобедимой командой, которую боялись по всему миру. С днём рождения, российский хоккей!

Авторы Шамиль Гаджиев