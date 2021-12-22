"Локомотив" сделал запрос по трансферу рекордсмена ФНЛ Сергеева
В этом сезоне он забил шесть мячей и отдал пять голевых передач в 18 встречах РПЛ.
© ФК "Крылья Советов"
Московский "Локомотив" сделал запрос в "Крылья Советов" по поводу трансфера нападающего самарцев Ивана Сергеева, пишет "Чемпионат".
По данным источника издания, столичный клуб узнавал условия возможного трансфера игрока, а также в "Локомотиве" сейчас всерьёз задумываются над приобретением форварда. Добавим, что портал Transfermarkt оценивает нападающего в 2,3 миллиона евро.
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Отметим, что в прошлом сезоне Иван Сергеев сумел забить 40 голов в розыгрыше ФНЛ и стать рекордсменом турнира по числу мячей за один сезон.
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