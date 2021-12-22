НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Локомотив" сделал запрос по трансферу рекордсмена ФНЛ Сергеева

В этом сезоне он забил шесть мячей и отдал пять голевых передач в 18 встречах РПЛ.

22 декабря, 12:45

© ФК "Крылья Советов"

Московский "Локомотив" сделал запрос в "Крылья Советов" по поводу трансфера нападающего самарцев Ивана Сергеева, пишет "Чемпионат".

По данным источника издания, столичный клуб узнавал условия возможного трансфера игрока, а также в "Локомотиве" сейчас всерьёз задумываются над приобретением форварда. Добавим, что портал Transfermarkt оценивает нападающего в 2,3 миллиона евро.

"Я произвёл впечатление": Бывший тренер "Локомотива" Николич заявил, что может возглавить российский клуб

"Я произвёл впечатление": Бывший тренер "Локомотива" Николич заявил, что может возглавить российский клуб

Отметим, что в прошлом сезоне Иван Сергеев сумел забить 40 голов в розыгрыше ФНЛ и стать рекордсменом турнира по числу мячей за один сезон.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1