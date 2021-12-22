"Нижний Новгород" ведёт переговоры по трансферу Юрия Жиркова
Ранее стало известно, что в услугах игрока также заинтересованы подмосковные "Химки".
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Футбольный клуб "Нижний Новгород" зимой может приобрести экс-полузащитника сборной России Юрия Жиркова. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.
"Да, наш клуб действительно заинтересован Жирковым. Мы сделали предложение Юрию, он пока думает. Ведём переговоры с игроком и надеемся на положительный исход", — заявил Измайлов.
Ранее Лайф сообщал, что Юрий Жирков может стать игроком "Химок". При этом если полузащитник не сможет в ближайшее время найти себе новую команду, то будет готов завершить карьеру зимой.
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