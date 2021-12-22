"Нижний Новгород" ведёт переговоры по трансферу Юрия Жиркова

Футбольный клуб "Нижний Новгород" зимой может приобрести экс-полузащитника сборной России Юрия Жиркова. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

"Да, наш клуб действительно заинтересован Жирковым. Мы сделали предложение Юрию, он пока думает. Ведём переговоры с игроком и надеемся на положительный исход", — заявил Измайлов.