Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой в беседе с Лайфом заявил, что не понимает, почему общественность так яро обсуждает заявление Артёма Дзюбы о его готовности вернуться в сборную России по футболу и отношениях с её главным тренером Валерием Карпиным.

"У нас сейчас, в последнее время, с наставниками очень много разногласий почему-то. Как кто-то становится на посту главного тренера — сразу разногласия начинаются. Заметьте. До этого был Черчесов, сейчас Карпин. Что-то раньше такого не было. Артём сказал в своё время: если я не в форме — я не нужен сборной. Что здесь такого? Акинфеев сказал, что он не поедет в сборную, что-то никто ни слова не говорит. Чего на Артёма-то все взъелись? Зачем тему вообще поднимать? Не понимаю", — заявил Мостовой.