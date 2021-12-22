"Зачем вообще тему поднимать": Мостовой призвал спокойнее относиться к заявлениям Дзюбы о готовности вернуться в сборную
По мнению футболиста, все игроки рано или поздно завершают свои выступления в национальной команде.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег, Красильников Станислав
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой в беседе с Лайфом заявил, что не понимает, почему общественность так яро обсуждает заявление Артёма Дзюбы о его готовности вернуться в сборную России по футболу и отношениях с её главным тренером Валерием Карпиным.
"У нас сейчас, в последнее время, с наставниками очень много разногласий почему-то. Как кто-то становится на посту главного тренера — сразу разногласия начинаются. Заметьте. До этого был Черчесов, сейчас Карпин. Что-то раньше такого не было. Артём сказал в своё время: если я не в форме — я не нужен сборной. Что здесь такого? Акинфеев сказал, что он не поедет в сборную, что-то никто ни слова не говорит. Чего на Артёма-то все взъелись? Зачем тему вообще поднимать? Не понимаю", — заявил Мостовой.
Он также заметил, что карьера любого игрока в национальной сборной рано или поздно подходит к концу, но в этом нет ничего страшного. Кроме того, Мостовой призвал не придавать значения заявлениям Карпина и Дзюбы друг о друге.
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