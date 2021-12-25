Фигуристка Валиева после победы на ЧР призналась, что не находится в наилучшей форме

Новоиспечённая чемпионка России по фигурному катанию Камила Валиева призналась, что сейчас не находится в наилучшей форме. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции по итогам соревнований.

"Я бы не сказала, что я прямо в наилучшей форме, чувствую, что я между хорошей и средней формой. Я говорю чисто по своему ощущению. Сейчас будет очень небольшой отдых. Можно будет выдохнуть, набраться сил. Будет неделя до чемпионата Европы, будет легче поддерживать форму", — отметила фигуристка.

Также Валиева особо подчеркнула, что болельщики хорошо поддерживали участниц чемпионата России. Она добавила, что свою программу ей удалось выполнить практически на максимум.

"Сегодня была очень хорошая поддержка зала. Я счастлива, что я собралась, меня немного трясло. Но я сделала программу почти на максимум. И, когда я уже устала, меня поддерживали, и это мне придало сил. Хочу поздравить всех девочек с отбором на чемпионат Европы и Олимпиаду", — резюмировала спортсменка.