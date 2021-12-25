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Фигуристка Валиева после победы на ЧР призналась, что не находится в наилучшей форме

Спортсменка также отметила, что свою программу ей удалось выполнить практически на максимум.

25 декабря, 19:56
<p>Камила Валиева © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Камила Валиева © ТАСС / Пётр Ковалёв

Новоиспечённая чемпионка России по фигурному катанию Камила Валиева призналась, что сейчас не находится в наилучшей форме. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции по итогам соревнований.

"Я бы не сказала, что я прямо в наилучшей форме, чувствую, что я между хорошей и средней формой. Я говорю чисто по своему ощущению. Сейчас будет очень небольшой отдых. Можно будет выдохнуть, набраться сил. Будет неделя до чемпионата Европы, будет легче поддерживать форму", — отметила фигуристка.

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Также Валиева особо подчеркнула, что болельщики хорошо поддерживали участниц чемпионата России. Она добавила, что свою программу ей удалось выполнить практически на максимум.

"Сегодня была очень хорошая поддержка зала. Я счастлива, что я собралась, меня немного трясло. Но я сделала программу почти на максимум. И, когда я уже устала, меня поддерживали, и это мне придало сил. Хочу поздравить всех девочек с отбором на чемпионат Европы и Олимпиаду", — резюмировала спортсменка.

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Напомним, 15-летняя фигуристка Камила Валиева уверенно выиграла золотую медаль на чемпионате России. В короткой и произвольной программах, а также в сумме (283, 48 балла) она получила от судей оценки выше мирового рекорда. Серебряную медаль завоевала бронзовая призёрка ЧМ-2021 Александра Трусова (248,65), а бронзу — действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56). Победительница ЧМ-2015 Елизавета Туктамышева заняла седьмое место (224,40).

Ранее Лайф сообщал, что в танцах на льду чемпионами России второй раз подряд стали Александра Степанова и Иван Букин. У мужчин впервые золото выиграл Марк Кондратюк, в соревнованиях спортивных пар не было равных действующим чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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